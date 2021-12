Grimmen: Waschbären erobern die Region – trotz starker Jagd auf die Tiere

Grimmen

Die kleinen Tiere sind bis zu 70 Zentimeter lang und können ein Gewicht von neun Kilogramm erreichen. Die Haltung, Zucht und Freisetzung des gemeinten Wildtieres ist in Deutschland verboten. Zudem werden sie seit 2014 auf der europäischen Liste der invasiven Arten geführt und sollen somit stark bejagt werden, um eine weitere Ausbreitung beziehungsweise Vermehrung einzugrenzen.

Na wissen Sie schon von welchem Tier die Rede ist? Richtig, es ist der Waschbär. Die Population hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Viele Leute auf den umliegenden Dörfern, aber selbst in Grimmen hatten die Kleinbären bereits auf ihrem Grundstück.

Ein „Besuch“ der für Verwüstung sorgen könnte. Denn die Sohlengänger sind sehr geschickte Tiere und können auf dem eigenen Grundstück einen erheblichen Schaden verursachen. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte mehr über die Pelztiere erfahren und sprach hierfür mit Jäger Peter Stuckmann und Grimmens Tierparkleiterin Christin Trapp.

Der Waschbär fühlt sich seit 1934 in Deutschland sehr wohl

Der Waschbär gehört – wie bereits angedeutet – zur Familie der Kleinbären. Wie Christin Trapp erklärt, wurden im Jahre 1934 zwei Paare in Deutschland am Edersee ausgesetzt. „Damals gab es von erfahrenen Zoologen größere Bedenken“, sagt sie. „Zusätzlich ist er nach Ende des Zweiten Weltkrieges – also im Jahre 1945 – nördlich von Berlin aus Pelzfarmen entkommen. Dadurch haben sich unterschiedliche Populationen entwickelt, die mittlerweile Kontakt miteinander haben“, ergänzt Peter Stuckmann.

Beim Waschbären handelt es sich wie bei echten Bären um Sohlengänger, die bis zu 16 Jahre alt werden. „Seine Ausbreitung gefährdet die Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen“, betont der Jäger. Er lebt gern in der Nähe von Wasser mit Baumbewuchs, wo er sich in Höhlen, hohlen Stämmen einen Schlafplatz sucht. Die Bären sind nachtaktiv – gehen also mit beginnender Abenddämmerung auf Nahrungssuche. „Im Winter ist er weniger aktiv als im Sommer, da zehrt er von seinen Fettreserven“, erläutert Stuckmann.

Kaum Feinde bedeutet schnellen Populationszuwachs

Waschbären paaren sich zumeist im Februar und die Jungen kommen zu Beginn des Frühjahrs zur Welt. Die Tragzeit der Weibchen beträgt etwa 65 Tage. Dann werden drei bis fünf Jungtiere geboren. Die Welpen haben eine Größe von rund zehn Zentimetern und wiegen 65 bis 75 Gramm.

„Da der Waschbär in Europa fast keine Feinde hat, wächst die Population sehr schnell an. Die häufigste Todesursache ist der Verkehr“, sagt Stuckmann. Als Nesträuber dezimiert er die Bestände von Höhlen- und Bodenbrütern. „Ebenso nimmt er großen Einfluss auf die Amphibien-Population“, weiß der erfahrene Jäger zu berichten.

Darum werden die Waschbären europaweit und dementsprechend auch in Mecklenburg-Vorpommern stark bejagt. „Die Jagdstrecke in MV hat sich vom Jagdjahr 2009/2010 mit 1007 erlegten Waschbären zum Jagdjahr 2019/2020 mit 20 773 erlegten Waschbären stark entwickelt“, informiert Peter Stuckmann und sagt: „Die Tiere lassen sich beinahe täglich vor meiner Wildkamera blicken.“

Im Heimattierpark gibt es die verspielten Bären noch

Seit 2014 stehen die Tiere auf der Liste der invasiven Arten. Dies hat auch einen Einfluss auf die Haltung in Zoos. „Die untere Naturschutzbehörde hat eine Sonderregelung für Tierparks durchgesetzt“, sagt Christin Trapp. „Die vor 2014 angeschafften Tiere dürfen im Zoo weiterleben. Jedoch dürfen diese nicht in andere tierische Einrichtungen abgegeben werden. Auch die Züchtung ist dort verboten“, erklärt die Tierpark-Chefin aus der Trebelstadt.

In Gefangenschaft spielt das Tiertraining eine wichtige Rolle. „Sie sind nicht besonders scheu. Man kann beispielsweise auch mit Schulklassen in das Gehege gehen und sie aus der Hand füttern“, berichtete Trapp und sagt: „In der Natur sieht man sie derweilen – trotz der großen Population – eher selten. Im Wald würden sie einem Kontakt zum Menschen stets aus dem Wege gehen.“

Anders sieht es aus, wenn die Waschbären den gewohnten Wald verlassen und auf Nahrungssuche in den Vorgärten der Stadt unterwegs sind. „Dann plündern sie sehr gerne Mülltonnen, schleppen Schuhe weg oder machen anderen ‚Quatsch‘ auf dem Grundstück“, erklärt die ausgebildete Biologin.

Inzwischen werden die Tiere aber europaweit immer stärker bejagt. „Im Jagdjahr 2019/2020 wurden nach meinen Informationen in Europa über 200 000 Tiere getötet“, erklärt Christin Trapp und beruhigt: „Eine Gefahr für andere Haustiere wie Hund oder Katze geht aber nicht aus.“

Von Raik Mielke