Grimmen

Eine leichte Baum-Kauf-Hysterie scheint bereits ausgebrochen. An den fünf Verkaufsstellen für Weihnachtstannen in und um Grimmen wird das Grün am laufenden Band präsentiert, gedreht, inspiziert und schlussendlich eingetütet und aufgeladen.

„Die Leute sind aufgeregter als sonst“, bemerkt Andreas Kuhr, der seit 15 Jahren den Stand am Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ betreut. Eine Erklärung hat er dafür nicht. Die liefert sein Kollege Fred Scheunemann, der Bäume am Stoltenhäger Tannenhof anpreist und Weihnachtsliebhaber beim Selbstschlagen einweist.

Darum steigt die Nachfrage nach Weihnachtsbäume

„In diesem Jahr sind einige dabei, die sonst keinen Baum brauchen, weil sie über Weihnachten im Urlaub sind“, erzählt Scheunemann. Dabei braucht so manches „Grünohr“ Beratung. „Einige kommen mit komischen Vorstellungen. Groß und schmal soll er sein“, lacht der Fachmann und gibt scherzhaft Retour: „Aber Äste müssen schon dran sein!"

Petra Füsting, Marktleiterin des EGN Baucenter Grimmen, erkennt neben den daheimgebliebenen Urlauber einen weiteren Grund für den gut laufenden Baumverkauf: „Die Leute machen es sich früher als sonst gemütlich zu Hause. Zudem geht der Trend zum Zweitbaum.“

Selbstschlagen in Poggendorf und Sievertshagen

Vor dem Baumarkt werden jährlich rund 3000 Tannen verkauft. Am Kulturhaus, dem Außenstand vom Stoltenhäger Tannenhof, etwa ein Drittel davon. Auf der Plantage am Grimmener Stadtrand stehen rund 45 000 Exemplare! Ähnlich viele sind beim Forstamt Poggendorf und Revierförster Sievertshagen verwurzelt. Dort steht am Sonnabend das große Selbstschlagen an, diesmal allerdings ohne Verpflegung. Eines haben alle Standorte gemein: die Nordmanntanne.

Warum die Nordmanntanne am beliebtesten ist

Der Weihnachtsbaum-Hit verdrängt alle weiteren Varianten. Die Nobilistanne sei zu teuer, Blaufichte ab einer Größe von 1,80 Meter zu breit und somit unhandlich. Die Nordmanntanne, die ausschließlich zur Weihnachtsdeko gezüchtet wird, besitzt weichere Nadeln, bietet zwischen den Ast-Etagen genügend Platz für Baumschmuck und hält lange. Wer trotz Nordmanntanne im Wohnzimmer nicht auf den Fichtenduft verzichten möchte, sollte sich „ein paar Zweige auf den Schrank legen. Dann riecht es auch gut“, rät Andreas Kuhr.

Kuhr packt seine Bäume, die kurz vor Heiligabend noch nicht verkauft wurden, ein und fährt sie zum Tannenhof. Dort gibt es den Last-Minute-Verkauf. Die Reste vom Baumarkt-Stand werden nach Weihnachten gespendet, beispielsweise an den Tierpark.

So bleibt der Christbaum länger frisch

Damit der Weihnachtsbaum möglichst lange prächtig bleibt, sollte er vor dem Aufstellen am finalen Platz zunächst für zwei Tage in einem Eimer voll Wasser an einem kühleren Platz im Haus gelagert werden. Vor dem Dekorieren den Baumstamm unten erneut anschneiden, in einem mit Wasser gefüllten Ständer stellen und aushängen lassen. Nicht unmittelbar vor Heizkörper aufstellen, da der Baum sonst einseitig austrocknet.

Von Horst Schreiber