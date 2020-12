Grimmen/Trantow

Die Weihnachtszeit beginnt in Trantow bei Loitz früher als bei den Meisten anderen. Denn während andere den Hochsommer genießen beginnt Mario Mohrbach mit dem Aufbau seiner Weihnachtsdekoration. „In der Woche bin ich beruflich auf Montage, aber ich bin fast jedes Wochenende dabei das aufzubauen“, erzählt Mario Mohrbach und blickt auf sein Weihnachts-Wunderland. Insgesamt leuchten dann in der Adventszeit 112 000 LEDs und dutzende Figuren in seinem Garten.

„Das könnten wohl mit die meisten in ganz Mecklenburg-Vorpommern sein“, schätzt Mohrbach ein. Inzwischen lockt sein aufwendig geschmücktes Haus sogar Schaulustige aus der ganzen Region an, die staunend Bilder machen und sich auch ohne Schnee über richtige Weihnachtsstimmung freuen.

Anzeige

Beleuchtungswahn begann mit Wettstreit zwischen Nachbarn

Angefangen hat alles vor etwa 10 Jahren. Damals lebte Mario Mohrbach noch auf Rügen. „Ein Nachbar hat mitgemacht und wir haben uns dann immer weiter hochgeschaukelt“, erzählt Mohrbach von den Anfängen und lächelt beim Blick darauf, was aus einem kleinen nachbarschaftlichen Wettstreit geworden ist.

Was er für die Anschaffung bezahlt hat, kann er inzwischen schon nicht mehr komplett nachvollziehen. Da alle Lichter auf die moderne LED-Technik umgerüstet sind, hält sich aber zumindest der Stromverbrauch mit knapp drei Kilowatt pro Stunde aus Sicht von Mohrbach in Grenzen.

Das Haus von Mario Mohrbach in Trantow ist zur Weihnachtszeit ein Hingucker. Bereits im Juli beginnt der Aufbau der 112 000 LEDs. Quelle: Niklas Kunkel

„ Weihnachten ist eine besonders schöne Zeit.“

Über die Kosten möchte sich auch Frau Bendig aus Willerswalde keine Gedanken machen, denn „ Weihnachten ist ja immer eine besonders schöne Zeit.“ Ihre beide Söhne verschönern jedes Jahr das Haus an der Verbindungsstraße zwischen Grimmen und Stralsund mit meterweise Lichterketten und leuchtenden Weihnachtsfiguren.

So viel Zeit wie Mario Mohrbach muss die Familie aber nicht investieren. „Den einen Tag Arbeit kann man dafür schon opfern. Die kosten verteilen sich dann ja über das Jahr, weil es im Sommer Monate gibt, in denen man viel weniger verbraucht“, erklärt Bendig, die sich auf Festtage in ihrem zu Hause mit der Familie freut.

Zur Galerie Das Haus von Mario Mohrbach lockt mit seinen 120 000 LEDs Schaulustige aus der ganzen Region nach Trantow

Die Arbeit ihrer Familie scheint auf die Nachbarn abzufärben, denn nicht nur ist das Haus ihrer Tochter direkt gegenüber ebenfalls geschmückt, sondern auch einige Nachbarn haben ihre Häuser hell erleuchtet. „Es kann schon sein, dass man sich das voneinander abguckt. Ich kann aber auch verstehen, wenn es nicht alle machen, weil die Anschaffung ja auch einiges kostet“, sagt Frau Bendig. Noch zeichnet sich in Willerswalde noch kein hochschaukeln der Nachbarn ab, die irgendwann als Ergebnis eine Weihnachtslandschaft wie bei Mario Mohrbach in Trantow hat.

Von Niklas Kunkel