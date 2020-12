Grimmen

Nun ist es amtlich: Obwohl die Vorbereitungen für das in Grimmen so beliebte Weihnachtsessen für Einsame am Ersten Weihnachtsfeiertag bereits auf Hochtouren liefen, muss es nun doch leider ausfallen. Trotz Corona hatten die Organisatoren bis zum Schluss auf Lockerungen oder eine Ausnahmegenehmigung gehofft. Vergeblich, wie sich nach intensiven und auch sehr konstruktiven Gesprächen mit dem Landkreis herausstellte.

Zahl der Infizierten wächst

Die Zahl der Infizierten wächst weiter und damit auch die 7-Tages-Inzidenz-Werte. „Damit sei eine Genehmigung unmöglich, zumal sich bei dem Essen Menschen aus mindestens 50 unterschiedlichen Haushalten treffen würden“, hieß es. Die Verantwortlichen hatten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, denn sie wissen alle um die soziale Komponente dieser Zusammenkunft, die in Grimmen ebenso zum Fest gehört wie die Rosinen zum Weihnachtsstollen.

Bürgermeister Benno Rüster kann die Entscheidung nachvollziehen, ist aber auch traurig. „Ich stelle mir Mitmenschen vor, die am 25. Dezember allein und einsam sind und den Bratenduft der Nachbarn schnuppern. Für mich heißt Weihnachten in erster Linie andern eine Freude machen und das hört nicht bei der Familie auf.“

48 Anmeldungen gab es bereits

Für den Bürgermeister und seine Mitstreiter – die Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“, den Seniorenbeirat, die Stadtbäcker Kühl, den Festwirt Holtz, sowie die Familien Friedrich und Gleß und die vielen anderen fleißigen Helfer – wäre es das achte Essen für Einsame gewesen. 48 Anmeldungen gab es bereits. „Allerdings hatten wir von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir das Weihnachtsessen nur durchführen, wenn es die Infektionszahlen zulassen. Das ist nun nicht der Fall“, so Erika Böhle vom Seniorenbeirat.

Spezielles Hygienekonzept erstellt

Ein spezielles Hygienekonzept wurde im Kulturhaus extra für diese Veranstaltung entwickelt, erzählte dessen Leiter Morten Kabisch noch Ende November. Im großen Saal des Kulturhauses wären getrennte Laufwege eingerichtet worden, damit die Abstände gewährleistet gewesen wären. Acht Personen hatten in den vergangenen Jahren an einem Tisch gesessen. Das sollte beibehalten oder entsprechend den aktuellen Regeln verändert werden. Außerdem vertrauten die Veranstalter darauf, dass sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst sei und im Falle von Symptomen der Veranstaltung fern geblieben wäre. Doch auf den Gänsebraten und das anschließende Kaffeetrinken muss nun verzichtet werden.

Aber eine kleine Überraschung soll es dennoch geben: Die Organisatoren wollen bis zum Fest allen Angemeldeten einen bunten Weihnachtsbeutel mit kleinen Geschenken übergeben. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass man sich dann 2021 bei bester Gesundheit wieder zum Weihnachtsessen für Einsame im Kulturhaus treffen kann.

Verschärfte Regeln seit 8. Dezember

Mecklenburg-Vorpommern verschärfte die Regeln zur Eindämmung des Virus am 8. Dezember. Unter anderem bedeutet das eine Erweiterung der Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen. In der Öffentlichkeit ist jeglicher Ausschank von Alkohol untersagt, so auch der Glühweinverkauf. In Alten- und Pflegeheimen ist nur noch ein Besucher pro Bewohner am Tag erlaubt. Die Landespolizei führt verschärfte Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen durch.

Von Thorsten Erdmann und Carolin Riemer