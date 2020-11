Grimmen

Noch glauben die Organisatoren ganz fest daran: Das Weihnachtsessen für Einsame in Grimmen soll 2020 stattfinden. Trotz Corona. 23 Anmeldungen gibt es dafür bereits.

Traditionell zum 1. Weihnachtsfeiertag, wenn andere gemütlich am Enten- oder Gänsebraten sitzen, laden Grimmens Bürgermeister Benno Rüster, die Mitstreiter der Begegnungsstätte „Gemeinsam statt einsam“ und der Seniorenbeirat Grimmen Menschen, die keine Gelegenheit haben, das Fest gemütlich in Familie zu feiern, zur Festtafel ein. „Ich stelle mir immer Grimmener vor, die allein sind und im Hausflur den Bratenduft schnuppern. Das ist doch traurig“, sagt Rüster. Deshalb ist er bereits zum neunten Mal dabei, wenn es um die Organisation und Durchführung des Tages im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ geht. Benno Rüster: „Für mich ist es Weihnachten, wenn ich anderen eine Freude machen kann.“

Spezielles Hygienekonzept für die Veranstaltung

„Wenn es nicht direkt aus Corona-Schutzgründen verboten wird, findet es statt“, sind sich Erika Böhle vom Seniorenbeirat und der Begegnungsstätte sowie Rüster einig. Einsame Menschen zu Weihnachten sind ganz schlimm, deshalb wollen sie auch in diesem Jahr etwas dagegen tun.

Ein spezielles Hygienekonzept wird im Kulturhaus extra für diese Veranstaltung entwickelt, erzählt dessen Leiter Morten Kabisch. Wenn die Gastronomie wieder öffnen darf, so glauben die Veranstalter, sollte auch diesem besonderen Grimmener Festessen nichts im Weg stehen.

Pläne werden mit Gesundheitsamt abgestimmt

„Unser Saal im Kulturhaus gibt es her, dass wir getrennte Laufwege und Abstände ohne Probleme einhalten können“, sagt Rüster. Acht Personen haben in den vergangenen Jahren an einem Tisch gesessen. Das werde man beibehalten oder entsprechend der aktuellen Regeln verändern. „Wir gehen davon aus, dass jeder Einzelne sich seiner Verantwortung bewusst ist und sich im Fall akuter Symptome fernhält. Ansonsten stimmen wir alles natürlich mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen ab“, sagt der Bürgermeister. Das übernimmt die Stadt, sichert er Erika Böhle zu.

Die dagegen ist mit anderen organisatorischen Fragen beschäftigt und kann sich dabei auf langjährige Helfer verlassen. Denn der gesamte Tag ist ein großes Miteinander: Heike Stelzer kümmert sich wie gewohnt mit ihrer Gitarre um ein kleines Programm. Andreas Zander verwandelt sich in den Weihnachtsmann und verteilt kleine Geschenke, die die Seniorenbeiratsmitglieder aus Spendengeldern besorgt haben.

Der Gänsebraten sowie Kaffee und Kuchen kommen von Grimmens Stadtbäcker Hendryk Kühl, Getränke und Kartoffeln von Schaustellerfamilie Holtz. Sven Friedrich und Familie übernehmen die Bewirtung, Familie Gleß zaubert traditionell das Dessert für alle Gäste. Außerdem wird diesmal Kalle Stühle für Stimmung am Nachmittag sorgen.

Bürgermeister: Jeder Einsame ist willkommen

„Viele von denen, die sich bereits angemeldet haben, kommen schon seit Jahren immer wieder am ersten Feiertag, um nicht allein zu Hause zu sitzen. Manche sind auch erst zum zweiten oder dritten Mal dabei“, weiß Erika Böhle. Und fünf ganz neue Interessenten haben sich auch schon angemeldet. „Dabei ist es egal, ob die Menschen direkt aus Grimmen, den dazugehörigen Ortsteilen oder anderen Dörfern kommen“, betont Rüster. „Jeder, der sonst einsam ist, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt er.

Erika Böhle rechnet mit insgesamt 60 bis 70 Personen, die sich anmelden werden. „Falls es doch abgesagt werden muss, sagen wir jedem einzelnen Bescheid“, verspricht sie. Anmeldungen sind dienstags und donnerstags unter Telefon 038326/407810 möglich. Die Veranstaltung ist von 11 Uhr bis gegen maximal 15.30 Uhr geplant.

Von Almut Jaekel