Grimmen: Welche Regeln gelten für Demonstrationen?

Grimmen

Während der Corona-Demo am Montag kam es in Grimmen – wie auch in anderen Städten des Landes Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie sich herausstellte war die Versammlung allerdings gar nicht angemeldet. Ein Missverständnis? Die OSTSEE-ZEITUNG hat bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Polizei in Stralsund nachgefragt, welche Regeln für Demonstrationen zu beachten sind.

Warum sind die Geschehnisse am Montagabend in Grimmen als eine „nicht angemeldete Versammlung“ zu sehen?

Die Behörden sind berufen, die Versammlungsfreiheit zu schützen. Das gilt unabhängig davon, wofür oder wogegen demonstriert wird. Um Versammlungsteilnehmer und völlig Unbeteiligte zu schützen, gibt es die Verpflichtung, eine Versammlung 48 Stunden vor einem öffentlichen Aufruf anzuzeigen. So kann im Vorhinein Kontakt mit Veranstaltenden und Anmeldenden aufgenommen werden, um einvernehmlich Abläufe zu bestimmen. Die Polizei kann auf diese Weise mit entsprechender Personalplanung von Anmeldenden beabsichtigte Routen absichern.

Die Versammlung am Montagabend in Grimmen war nicht vorher angemeldet worden und hatte sich klar von der Demo distanziert, die angemeldet gewesen, aufgrund geringem Zulaufs aber vorzeitig beendet worden war.

Warum kann man nicht von einem Spaziergang reden und diesen ohne Anmeldung durchführen?

Eine Versammlung ist eine örtliche Zusammenkunft von mindestens zwei Personen zu einem gemeinsamen Zweck. Dieser gemeinsame Zweck besteht in der gemeinsamen Meinungsbildung und Meinungsäußerung, sowie der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung. Eine gesetzliche Definition gibt es nicht, sie wurde von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geprägt. Die so genannten „Montagsspaziergänge“ finden überall im Land statt und stellen sich teilweise mit Mitteln des stillen Protests gegen die aufgrund der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen. Sie sind Versammlungen und genießen deshalb verfassungsrechtlichen Schutz, gleichzeitig gelten für sie aber die Anmeldepflicht und sonstigen Regelungen, die geschaffen wurden, um einen reibungslosen Ablauf einer Versammlung und den Schutz der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Dazu gehört, dass eine oder mehrere Personen die Versammlung leiten und für Ordnung sorgen.

Die Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung kann den Tatbestand einer Straftat erfüllen.

Was ist derzeit – unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnungen – überhaupt möglich?

Versammlungen unter freiem Himmel sind derzeit uneingeschränkt möglich. Laut Corona-Landesverordnung MV gilt aufgrund der derzeitigen Lage das Abstandsgebot und teilweise Maskenpflicht. Die Versammlungsbehörde behält sich im Einzelfall vor, weitere Maßnahmen im Einvernehmen mit den Veranstaltenden zu treffen.

Wie ist die Vorgehensweise, wenn eine Versammlung angemeldet wird? Welche Kriterien müssen erfüllt werden?

Versammlungen können online auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldet werden. Die Versammlungsbehörde nimmt Kontakt mit anderen Behörden auf und bittet um deren Stellungnahme. Anmeldende und Veranstaltende können sich zudem jederzeit telefonisch oder per E-Mail an die Versammlungsbehörde wenden. Auch für ein persönliches Gespräch stehen Vertreter der Versammlungsbehörde jederzeit zur Verfügung.

Außerdem kann ein so genanntes Kooperationsgespräch anberaumt werden, wenn die Veranstaltenden sich dies wünschen oder die Versammlungsbehörde ein solches Gespräch für notwendig hält. In der Regel ist dies beispielsweise der Fall, wenn die Route aufgrund tatsächlicher Gegebenheiten (Baustellen, mögliche Gefahren, Gegendemonstration) abgeändert werden muss.

Welche Aufgaben übernimmt die Polizei während der Versammlung?

Die Polizei schützt die Versammlung nach innen und nach außen. Sie sichert Streckenverläufe und regelt den Verkehr zum Schutz aller Teilnehmenden. Der Polizei und der Versammlungsbehörde obliegt der Schutz der Versammlungsfreiheit. Beide sind dafür verantwortlich, Versammlungen nach den Vorstellungen von Anmeldenden und Teilnehmenden unter Berücksichtigung öffentlicher Belange überhaupt zu ermöglichen.

Inwieweit ist der Versammlungsleiter für Geschehnisse während der Versammlung verantwortlich?

Versammlungsteilnehmende, die sich nicht an Regeln halten, sind hierfür selbst verantwortlich. Die Versammlungsleitung trägt keinesfalls Verantwortung für die Regelverstöße anderer. Sie ist aber dazu verpflichtet, zu Beginn der Veranstaltung auf geltende Regeln hinzuweisen und den Versammlungsablauf zu bestimmen und zu ordnen.

Leider kommt es auch vor, dass Teilnehmende oder Leitende andere zu Gesetzesverstößen während einer Versammlung aufrufen. Für dieses eigene Handeln tragen diese Personen selbst die Verantwortung.

Verbreitet herrscht das Missverständnis, man würde als anmeldende oder leitende Person Nachteile zu befürchten haben. Die öffentliche Verwaltung ist dem Datenschutz verpflichtet und gibt keine Personaldaten heraus. Es ist das Recht einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers, sich öffentlich zu versammeln und die eigene Meinung kundzutun, ohne hierdurch Ausgrenzung und Sanktionen zu erfahren.

Welchen Schutz bietet die Versammlungsfreiheit?

Die Versammlungsbehörde hat einen Leitfaden zum Versammlungsrecht erstellt, der online abrufbar ist. Dieser wird regelmäßig aktualisiert. Teil der Versammlungsfreiheit ist das Selbstbestimmungsrecht der Initiatoren von Versammlungen. Sie können den Versammlungsverlauf selbst bestimmen und frei gestalten. Diese Gestaltungsfreiheit findet ihre Grenzen jedoch in den Grundrechten anderer und sonstigen gesetzlichen Vorschriften. Ein Beispiel: Im Versammlungsgesetz ist festgeschrieben, dass Vermummungen bei öffentlichen Versammlungen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, verboten sind.

Von Raik Mielke