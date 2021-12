Grimmen

Ente oder Gans, Kartoffeln oder Klöße, Rot- oder Grünkohl – was essen die Grimmener zum Fest? Und was steht bei ihnen Heiligabend auf dem Tisch? Setzen sie auf Tradition oder probieren sie auch mal etwas Neues? Wir haben einige gefragt.

Absolut regional, dazu teils traditionell, aber auch modern geht es Weihnachten in der Küche von Olaf Schnelle zu. Der Dorower betreibt im Trebeltal sein Unternehmen „Schnelles Grünzeug“, das frisches und fermentiertes Gemüse anbietet und mit Spitzenküchen in ganz Deutschland zusammenarbeitet.

Nach den Ideen der Permakultur und der regenerativen Landwirtschaft wachsen auf seinen Beeten in Dorow frische Wildkräuter, essbare Blüten, seltene Würzkräuter und antike Gemüsesorten für die deutsche Sterneküche.

Tätowierer setzt auf Deftiges vom Grill

Bei Grimmens Tätowierer Paul Riotté und Freundin Franziska Krökel geht es am Heiligen Abend deftig zur Sache. Und dies ist kulinarisch gemeint. Die beiden jungen Grimmener sind Grillfans. „Wir haben in diesem Jahr schon 150 bis 180 Mal den Grill eingeheizt“, sagt der Körperkünstler aus der Trebelstadt. Und so wird es auch am Heiligen Abend sein. „Wir genießen dann die Gemütlichkeit an der wärmenden Glut und werden verschiedene Fleischkreationen zubereiten“, sagt er.

Die beiden Weihnachtsfeiertage werden dann eher traditionell begangen. „Dann kommt die Familie zusammen und es gibt Ente und Gans“, erklärt Franziska Krökel.

Fleisch an den Feiertagen

Heiligabend steht bei ihm – wie wohl bei den meisten Deutschen – Kartoffelsalat auf dem Tisch. „Die schwäbische Variante“, verrät der Dorower. Was es dazu gäbe, wisse er allerdings noch nicht. Wahrscheinlich werde das ganz spontan entschieden. Schnelle: „Ich habe noch keinen Plan“.

Olaf Schnelle nutzt die Wintermonate, um neue Kreationen zu entwerfen. Hier zeigt er beispielsweise Weißkraut in Kombination mit regionalen Produkten, wie Sanddorn. Quelle: Raik Mielke

„An den Feiertagen essen wir Fleisch. Ansonsten spielt natürlich das Gemüse im Hause Schnelle eine sehr große Rolle. Das Fleisch, also die Ente für den Weihnachtstag, stammt direkt vom Nachbarn. Das Gemüse – der Rotkohl ist teils fermentiert und teils normal zubereitet – von den eigenen Beeten in Dorow. Fermentieren ist übrigens eine gesunde Art, Gemüse haltbar zu machen.

Klöße wie bei der Oma

Die Kartoffeln für die Festtafel stammen ebenfalls aus der Firma. „Aus denen kochen wir Kartoffelklöße, genau so, wie meine Oma sie in Thüringen zubereitet hat“, erzählt Olaf Schnelle.

Generell gehe es schon um gutes Essen zum Fest, aber der Spaß am gemeinsamen Kochen stehe im Mittelpunkt.

Bunter Kartoffelsalat

Kartoffelsalat mit Würstchen sowie Ente mit Rotkohl – an diesem Traditionsessen führt zu Weihnachten auch bei Ueckers kein Weg vorbei.

Das Weihnachtsessen aus dem Backofen bei Familie Uecker in Kirch Baggendorf. Quelle: Uecker

Beim Tierarzt und seiner Frau – Christiane Uecker betreibt in Kirch Baggendorf die „Igelkiste“ , in der sie pflegebedürftige Igel aufpäppelt – steht Christiane Uecker traditionell in der Küche und weiß deshalb ganz genau, was in den Salat kommt: Zwiebeln, Gewürzgurke, zwei Tomaten – ganz klein geschnitten, Eier – nicht zu hart, und natürlich Kartoffeln aus Pellkartoffeln. In die Soße – eine ganz normale Salatsoße, keine Mayonnaise, kommen ein paar Dillspitzen. „So wird der Kartoffelsalat schön bunt“, sagt Christiane Uecker.

Ente aus Grammendorf

Die Ente für den Weihnachtstag wird gefüllt mit Zwiebeln, Äpfeln und Thymian. Das Federvieh ist ganz in der Nähe in Grammendorf aufgewachsen. „Seit 2004 füttert ein Freund die Enten für uns und Ende November schlachten wir sie dort gemeinsam“, sagt Christiane Uecker.

„Das ist dann immer ein richtiges Schlachtefest, das die Vorweihnachtszeit einleitet“, erzählt sie.

Grimmens Bürgermeister setzt auf Enten aus heimischer Zucht

Marco Jahns – seit diesem Jahr Bürgermeister der Stadt Grimmen – ist in Sachen „Weihnachtsessen“ ein Fan der traditionellen Küche.

„Wir bestellen uns schon zu Jahresbeginn eine Ente aus heimischer Zucht. Diese wird dann zubereitet und mit Rotkohl und selbst gemachter Soße gegessen“, sagt er und meint: „Diese Tradition kenne ich so schon, seitdem ich ein kleines Kind war, und behalte sie gerne bei.“

