Grimmen: Weshalb Thüringer ihren Lebensmittelpunkt im Norden suchen

Grimmen

Die Liebe zum Norden fing für das Paar im August 2008 mit dem ersten gemeinsamen Urlaub in Baabe auf Rügen an. Gekrönt wurde dieser durch einen Heiratsantrag auf der Seebrücke in Sellin. Seither kommt Sylvie Schmidt mit ihrem Ehemann André und den Kindern drei Mal im Jahr in den Norden. Besonders schön findet die 35-Jährige vor allem die Natur. Auch die Kinder fänden Gefallen an Norddeutschland und mögen ganz besonders die Möwen und das Wasser.

„Es lässt uns seit ein paar Jahren nicht mehr los, unseren Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen“, berichtet die Mutter von sechs Kindern, die aktuell noch mit dem kleinsten Nachwuchs in Elternzeit ist. So ist der 12-jährige Sohn leidenschaftlicher Hansa-Rostock-Fan und die zweijährige Tochter bereits Mitglied der Bagaluten Bande von Hansa. Derzeit lebt die Familie in der Gemeinde Frankenfeld in Thüringen. Durch die wiederkehrenden Aufenthalte habe man mit den Jahren viele stabile Freundschaften geknüpft, erzählen sie.

Von Nancy Steinweller