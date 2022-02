Grimmen: Wie Speditionen Auswege aus Personal- und Dieselkrise suchen

Grimmen

Rund zwei Drittel der Transportunternehmen in Deutschland haben große Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Das bestätigte unter anderem der Fachkräftereport des Deutschen Industrie- und Handelskammertages im Herbst 2021. Der Personalmangel ist längst in den Speditionen angekommen. Wie ist die Situation in Grimmener Firmen und welche Auswirkungen hat das?

„Von der einstigen Truckerromantik ist heute nicht viel geblieben“, bedauert Dirk Schiele, der seit 1988 sein Speditionsunternehmen betreibt. Angefangen hat er in Gerdeswalde, seit 22 Jahren hat die Firma Schiele ihren Sitz im Grimmener Gewerbegebiet. 14 eigene Beschäftigte habe das Unternehmen mittlerweile noch. Schiele: „Wir waren mal 43. Der demografische Wandel ist bei uns stark spürbar.“

Arbeit auch mit Subunternehmen

Und die Arbeit als Lkw-Fahrer sei hart. Die Fahrer sind ab Sonntagabend gegen 22 Uhr die ganze Woche lang unterwegs, weg von Frau und Kind, beschreibt Dirk Schiele den Trucker-Alltag. Viele Arbeitnehmer wollen heutzutage so nicht mehr leben. Immer öfter passiert es sogar, dass Neue ihren Arbeitsvertrag unterschreiben und dann zu Arbeitsbeginn am Sonntagabend gar nicht erscheinen.

„Deshalb arbeiten wir mittlerweile auch mit Subunternehmen“, sagt Dirk Schiele. Zu 100 Prozent fahre die Firma Lebensmittel und sei als Hausspediteur für Comet-Feuerwerksartikel unterwegs. „Das läuft ja bekanntlich seit zwei Jahren schlecht“ sagt der Unternehmer.

Ein Fahrzeug der Grimmener Spedition Schiele im Hamburger Hafen. Quelle: Schiele

Arbeit gebe es ohne Ende. Er könne mehr Arbeitskräfte beschäftigen, aber „uns fehlen Leute“. Seine Erfahrungen mit den Subunternehmern – oft polnische Landsleute – sind gut. Schiele: „Aber leider sind wir dann nicht ganz so flexibel wie mit eigenen Fahrern.“

Fernfahrerromantik ist Geschichte

Er würde sofort deutsche Bewerber einstellen. Früher brauchte man dafür zwei Jahre Berufserfahrung, heute reicht der Lkw-Führerschein. Und man müsse unterwegs sein wollen – auch unter den veränderten und Corona-Bedingungen. Im Lockdown sei es für Fahrer manchmal ganz hart gekommen, wenn die WC auf Autobahnrastplätzen geschlossen waren und auch die Duschen nicht öffneten. „Früher gab es in fast jeder Autobahngaststätte Ecken nur für Fernfahrer, wo sie oft zum halben Preis essen konnten. Das ist längst Geschichte“, sagt Dirk Schiele. Das alles mache leider den Beruf nicht attraktiver.

Dieselpreise bereiten Probleme

Dennoch sei die Firma Schiele gesund. Probleme bereiten natürlich die Dieselpreise. Innerhalb von 26 Monaten gab es eine Preissteigerung von 42 Prozent, rechnet er vor. Die Mehrkosten müsse er von den sogenannten Verladern wieder reinholen. Die wiederum bräuchten aber Zeit, um ihre dann höheren Preise am Markt umzusetzen. Und so zahle immer der Spediteur drauf – und er müsse dennoch alle zwei Monate in etwa nachverhandeln. „Mit den Preiserhöhungen, die dann rauskommen haben wir aber noch lange nicht mehr Geld für die Mitarbeiter oder für neue Lkw“, sagt der Unternehmer.

Auf keinen Fall komme für ihn infrage, an den Mitarbeitern zu sparen. Schiele: „Die machen alle einen tadellosen Job“. Also bleibe nur, Investitionen aufzuschieben. Dass es derzeit auf dem Lkw-Markt wegen mangelnder Zubehörteile sowieso mau aussieht, komme ihm im Moment da entgegen.

Bei SpeziTrans fehlt derzeit weniger Personal

Durch die pandemische Lage seien die Schwachstellen der Transport- und Logistikbranche noch einmal deutlich offengelegt worden, sagt auch Daniel Gutmann, Geschäftsführer der Grimmener SpeziTrans & Service GmbH, die von Grimmen aus seit mehr als 30 Jahren an mittlerweile acht Standorten am Markt ist.

Derzeit habe der Betrieb – auch etwas saisonal abhängig – eine Personalunterdeckung von vier bis sechs Prozent. „Das ist deutlich weniger als sonst üblich in der Branche“, sagt Daniel Gutmann.

Aber nicht erst seit Beginn der Pandemie 2020 befinde sich die Transport- und Logistikbranche in einem absolut anspruchsvollen Marktumfeld. „Die letzten Jahre waren für alle Beteiligten sehr fordernd, immer wieder neue politische Anforderungen an die Arbeitgeberseite sowie speziell auch an unsere Mitarbeiter haben den Arbeitsprozess deutlich strapaziert“, betont er.

Wenig Fluktuation, aber hoher Altersdurchschnitt

Um neue Mitarbeiter zu werben, gebe es verschiedene Wege. Einen sieht man direkt auf den Lkw – Quereinsteiger werden plakativ und mit einem lockeren Spruch gesucht. „Wir versuchen jedoch nicht nur, im Recruiting neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer wieder neue Reize zu schaffen, auch die bereits bestehende Fachkraft im Unternehmen genießt einen hohen Stellenwert“, sagt Gutmann. Deshalb habe das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Fluktuationsquote, aber eben auch einen hohen Altersdurchschnitt im Fahrpersonalbereich. Gutmann: „Wir sind direkt in der Phase angekommen, das Unternehmen personell neu auszurichten.“

Größte Herausforderungen der letzten Jahrzehnte

Der Personalmangel sei jedoch nur einer von vielen Punkten, die das Business deutlich beeinträchtigen. Die stabil hohen Energiekosten, deren Entwicklung zum Teil gar nicht eingeschätzt werden könne, schlage sich in einem Drittel der Gesamtkosten bei Transportkalkulationen nieder. „Wir verzeichnen allein im Vergleich zum Januar des Vorjahres eine monatliche Kostensteigerung im Energiekostensektor von 60 000 Euro auf unserer Unternehmensgröße.“

Auch Daniel Gutmann beklagt derzeit nicht funktionierende Lieferketten bei Neufahrzeugen. „Bevorstehende Novellen im Bereich alternativer Antriebe und der Mautgebührenberechnung sowie weitere Gesamtkostensteigerungen und der Mindestlohn, der zu höheren Kosten bis zum Endverbraucher führt, stellen den Wirtschaftszweig Transport und Logistik vor die größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte.“

Von Almut Jaekel