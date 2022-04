Grimmen: Wie die Moderatorin Heike Götz durch ihre Heimatstadt pilgert

Grimmen

Die Autorin Heike Götz kennen viele Fernseh-Zuschauer als „die Frau mit dem Fahrrad“, wenn sie auf einer „Landpartie“ im Norden unterwegs ist. Ganz privat pilgert die Moderatorin, die aus Grimmen stammt, seit Jahren mit ihrem Mann auf diversen Wegen in Spanien, Deutschland oder auch Japan. Jetzt hat sie mit „Einfach losgehn! Pilgern auf der Via Baltica von Usedom bis Bremen“ ihr neues Buch herausgebracht.

Heike Götz mag das Unterwegssein zu Fuß und das damit verbundene Leben „aus dem Rucksack“. Einen besonderen Reiz hat für sie die Entdeckung ihrer Heimat – ganz langsam und mit offenem Blick – als Pilgerin. Sie ist in Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und lebt jetzt in Hamburg. Durch beide Städte führt die „Via Baltica“, ein norddeutscher Jakobsweg, der letztendlich bis nach Santiago de Compostela in Spanien führt. Heike Götz ist mit ihrem Mann die 600 Kilometer auf der „Via Baltica“ von Usedom bis Bremen gepilgert und beschreibt den Weg authentisch und sehr persönlich.

Reisebericht macht Lust auf Jakobsweg

Der Weg führte sie über die ehrwürdigen Hansestädte Greifswald, Rostock, Wismar, Lübeck und Hamburg. Und die Natur in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen ist mit ihren Wiesen, Feldern, Wäldern, Seen und vielen Dörfern und Kleinstädten unglaublich vielfältig.

Die „Via Baltica“ ist nach historischem Vorbild neu entstanden, durchgehend markiert und betreut von Ehrenamtlichen. Es gibt viele Pilgerunterkünfte in Gemeindehäusern, private Unterkünfte und unzählige Menschen, die durch ihre Offenheit und Gastfreundschaft diesen Pilgerweg lebendig machen.

Übernachten im Ort der Kindheit

Heike Götz schreibt in einem sehr persönlichen Stil über das Pilgern durch ihre norddeutsche Heimat. Pilgern ist ihr und ihrem Mann eine echte Herzensangelegenheit. Jeder Kilometer selbst gelaufen, in Gemeindehäusern übernachtet und mit allen Höhen und Tiefen während so eines Weges. Es ist ein Reisebericht, der Lust macht auf diesen norddeutschen Jakobsweg oder auch eigene Pilger-Erinnerungen auffrischt. Ein authentisches Lesebuch mit schönen Fotos, Reiseerlebnissen und Informationen. „Ich schlafe als Pilgerin in Grimmen, dem Ort meiner Kindheit“, beschreibt Heike Götz beispielsweise ihr Wiedersehen mit der Kleinstadt.

Von aj