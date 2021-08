Grimmen: Wie sich Senioren in der digitalen Welt zurechtfinden

Grimmen

Fast vier Monate blieben die PCs heruntergefahren und der Bildschirm schwarz. Pandemiebedingt konnte der Lehrgang „Senioren sicher ans Netz und an den Computer“ in Grimmen, organisiert von Erika Böhle, Chefin des Seniorenbeirates, nicht stattfinden. Doch ab Dienstag kann wieder geklickt, getippt und können neue Infos im Gedächtnis der Teilnehmer abgespeichert werden. Darauf haben Schüler und Lehrer bereits gewartet. „Das dauert ja ewig, bis da was kommt“, wird vor Unterrichtsbeginn in einer Ecke gemurmelt. Ungeduld kennt eben kein Alter.

Dem Eintritt in die digitale Welt soll vorerst nichts mehr im Wege stehen. Nach der dritten Lektion wurde erstmal wiederholt, wo die letzte Datei gefunden wird und wie kopiert und eingefügt werden kann. Im Anschluss folgt eine Fingerübung, um wieder mit der Tastatur warm zu werden. „Um das Schreiben zu üben, tippt ihr jetzt die Textvorlage ab. Die farblichen Kennzeichnungen nicht vergessen und bitte beachten: der Text ist zentriert“, betont Karlheinz Stühler, Lehrer des Kurses. „Das heißt, der ist mittig“, erklärt Teilnehmerin Gerlinde Janke prompt. Die Rentnerin kennt sich schon gut aus und wird als Klassenprimus gelobt.

Tipp am Rande

„So wie bei vielen Dingen ist das Üben auch am Computer wichtig. Die Anordnung der Tasten, die Funktionen der Symbolleiste, Abspeichern, Screenshots – das vergisst man schnell, wenn es nicht mehr angewendet wird“, weiß Stühler. Ein kleiner Tipp am Rande: „Wenn das Mauszeichen auf dem Icon ruhen bleibt, wird die Funktion in einer kurzen Erklärung beschrieben.“ Auf die Frage, wie die Buchstaben groß geschrieben werden, erklärt der Lehrer anhand der Tastatur nochmal, wo man drücken muss. „Ja, nach der langen Pause kann man nicht mehr alles wissen“, so Stühler weiter. Doch davon lassen sich Teilnehmer und Lehrer nicht entmutigen.

Augenmerk liegt auf Emails und Schreibprogramm

Das Gemurmel geht weiter und die ersten Fragen werden gestellt. „Die Nachbarn dürfen auch gerne helfen. Wenn du gefühlt dreißig Runden drehst, kriegst du deine Kilometer zusammen“, witzelt der Lehrer. Aber das soll niemanden benachteiligen, denn: „Jeder hat ein anderes Niveau und andere Fragen, das ist ganz normal. Jeder soll die Hilfe bekommen, die er braucht. Dafür bin ich ja da“.

Immer wieder blinzelt die eine oder andere Teilnehmerin zu ihrer Nachbarin rüber. Auch Waltraud Steinkohl versichert sich kurz bei Freundin Gerlinde Janke, die als Erste fertig ist. Warum macht sie eigentlich mit? „Weil ich mir erhofft habe, im Umgang mit PC und Handy besser zu werden. Für alles, was man heute so braucht – Onlinebanking, Apps runterladen und Emails schreiben“, sagt Janke. Für die 68-Jährige könnte das Pensum im Unterricht etwas gesteigert und angezogen werden. Kein Wunder, denn die Rentnerin ist auf Instagram unterwegs, schnökert auf Videoplattformen nach Gesundheitsübungen und wenn sie mal im eigenen Funkloch steht, hilft der Sohn auch aus. „Der ist Informatiklehrer, aber wegen jeder Kleinigkeit will ich ihn ja auch nicht nerven“, so Janke weiter.

Interesse geweckt? Interessenten können sich für den neuen Lehrgang „Senioren sicher ans Netz und an den Computer“ unter der Tel.-Nr. 038326/ 407810 oder per E-Mail an seniorenbeirat@grimmen. de beim Seniorenbeirat der Stadt Grimmen, Straße der Befreiung 54, anmelden. Denjenigen, die bisher lieber zum Hörer gegriffen haben, sei vorab gesagt - das Schreiben und Senden von Emails wird im Kurs gezeigt und geübt. In zwölf Lektionen werden, mit den Grundlagen beginnend, das Schreiben, Speichern und Drucken von Dokumenten, aber auch Sicherheit im Internet und Umgang mit den seriösen Seiten, thematisiert. Immer donnerstags um 14:00 Uhr, außer am 26.August um 13.30 Uhr, in der Robert-Koch-Schule.

Seniorin ist fit am Smartphone

Das sieht Sitznachbarin Waltraud Steinkohl genauso. Am Smartphone ist die Seniorin fit. „Mein Sohn hat mir das mal alles gezeigt, damit komm ich gut klar. Aber am PC ist das meiste Wissen verloren gegangen“, erklärt Steinkohl. „Emails sind mir besonders wichtig. Deshalb mache ich den Kurs, weil darüber läuft immer mehr. Auf die Lektion bin ich schon gespannt.“, so Steinkohl weiter. Im Internet surft die 70-Jährige häufig und schaut sich nach neuen Rezepten oder medizinischen Tipps und Antiquitäten um. „Ja, als ich vor ein paar Jahren mein Smartphone bekommen habe, hätte niemand gedacht, was ich jetzt alles damit machen kann“, sagt sie lachend.

In der digitalen Welt zurechtfinden

Allein in der digitalen Welt will sich auch Cordula Zoppa besser zurecht finden. Die jüngste Teilnehmerin ist noch keine Seniorin. „Als ich das Angebot gesehen habe, habe ich direkt zugegriffen. Bei anderen Anbietern hat es von der Zeit nicht so gepasst oder es gab Schwierigkeiten wegen Corona. Hier gefällt es mir gut“, sagt Zoppa. „Ich möchte nicht mit allem zu meinen Kindern rennen, sondern die einfachen Sachen auch selbst können. Wenn man alleine lebt, muss man auch alleine klarkommen“, so Zoppa weiter. Auch die 57-Jährige hat mit dem Smartphone weniger Probleme als am Computer. „Schreiben, kopieren, drucken,- das will ich hier lernen“, fasst sie zusammen.

Und damit beschäftigt sich der Kurs aktuell. Eine Schritt für Schritt-Anleitung, damit man alles nachlesen und später probieren kann, teilt Lehrer Stühler immer mit aus. Screenshots, Onlinebanking, Einkaufen im Internet, Emails und Skype werden außerdem behandelt. „Mir ist es auch wichtig, die Teilnehmer für Gefahren zu sensibilisieren. Nicht überall „Ja“ anklicken und alles öffnen“, sagt Stühler. Denn Cyberkriminalität bleibt ein wichtiges Thema, das laut dem Lehrer jeden treffen kann.

Um in den zwei Unterrichtsstunden kein eintöniges Geklapper laut werden zu lassen, hat Stühler seine eigene Taktik. „Ich versuche es, ein bisschen zu machen. Dann bleibt vielleicht auch mehr im Gedächtnis“, sagt der gebürtige Thüringer mit Akzent. Und deshalb kommt zum Schluss nochmal ein Spruch: „Nicht vergessen – Computer sind blöd. Da muss man alles selbst eingeben, die machen nichts von allein“.

Von Christin Assmann