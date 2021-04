Grimmen: Wieder Bücherservice in der Stadtbibliothek

Grimmen

Und wieder Lockdown: Für die Mitarbeiterin der Grimmener Stadtbibliothek Grund genug den Bücherservice, der in der Vergangenheit ja sehr gut angenommen wurde, wieder zu aktivieren. Wie schon zu Beginn des Jahres können Leserinnen und Leser ab sofort montags von 10 bis 13 Uhr unter der Grimmener Rufnummer 2115 ihre Bücherbestellung telefonisch aufgeben. Abholtermin ist dann immer donnerstags zwischen 10 und 13 Uhr.

In der Stadtbibliothek können sie Bücher, Fachliteratur oder CD ordern, oder sich von den Mitarbeiterinnen ein „Überraschungspaket“ zusammenstellen lassen. Insgesamt werden in der öffentlichen Einrichtung der Stadt Grimmen auf einer Nutzfläche von 230 Quadratmetern rund 20 000 Medien angeboten.

Die Ausgabe bzw. Entgegennahme der Medien erfolgt an der Eingangstür der in der Bertolt-Brecht-Straße 39 – unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und mit Mund-Nasen-Schutz. Es wird darum gebeten, einen Beutel mitzubringen. An dieser Stelle sei auch noch einmal erwähnt, dass alle bis dato ausgeliehenen Medien verlängert werden, teilt Stadtsprecher Thorsten Erdmann mit.

Von OZ