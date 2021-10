Grimmen: Wieder Verkehr auf der Waschstraße

Grimmen

Seit Juli ist wieder Verkehr auf der Waschstraße in Grimmens Wäscherei. 111 Mitarbeiter sind derzeit im Gewerbegebiet Am Stadtwald in der Fliegel-Textilservice GmbH tätig. „Zwischendurch waren es auch schon mal 150 Männer und Frauen, die für strahlend weiße Wäsche in mehr als 100 Hotels zwischen Hamburg, Schleswig-Holstein und der gesamten Ostseeküste bis nach Usedom sorgen“, sagt Betriebsleiter David Ruszkiewicz.

Dann kam Corona, der Betrieb stand monatelang still, ohne Touristen kein Hotelbetrieb und ohne beides keine schmutzige Wäsche, die gewaschen werden muss.

Von null auf hundert im August

Noch bis in den Juli hinein gab es deshalb in der Grimmener Wäscherei Kurzarbeit. Im August lief dann schon wieder alles auf Hochbetrieb. „Knapp 700 Tonnen wurden in diesem Monat in Grimmen gewaschen“, sagt David Ruszkiewicz, der seit August 2019 den Betrieb leitet.

Und die Saison 2021 ist noch nicht beendet. „Die Häuser sind noch gut belegt, wir haben zu tun“, erzählt Ruszkiewicz. Sonst sei ab Ende September ziemlich Flaute hierzulande. Maximal in den Herbstferien gebe es genügend Auslastungen in den Hotels und damit auch in der Wäscherei. Doch nach Corona scheint es die Urlauber auch noch bei norddeutschem Herbstwetter an die Küste zu ziehen.

Sieben Monate Stillstand

Und trotzdem sei das Jahr eine Katastrophe gewesen. Ruszkiewicz: „Wir hatten fast sieben Monate Lockdown und damit ebenso lange Stillstand, bevor im Juli alles von null auf hundert hochgefahren wurde.“

Ab August wurden deshalb auch Mitarbeiter wieder eingestellt. In der Produktion sind das etwa 75 Prozent Ausländer, die meisten von ihnen Polen, wie auch der Betriebsleiter selbst, der jedoch seit er zwei Jahre alt ist, in Deutschland lebt. Auch Litauer, Ukrainer, Rumänen und Syrer sind mit Bettbezügen, Tischwäsche, Handtüchern & Co. in Grimmen beschäftigt. „Nicht, weil wir keine Grimmener einstellen wollen, sondern weil wir sie einfach nicht finden“, sagt der 34-jährige Betriebsleiter, der hofft, dass sich noch mehr Menschen für einen Job in der Wäscherei interessieren. Voraussetzungen, die die potenziellen Beschäftigten erfüllen müssen, gebe es kaum, nur arbeiten sollten sie wollen. Und das gegenwärtig im Zwei-Schicht-System.

Wäscherei Fliegel Die Fliegel-Wäscheservice GmbH in Grimmen steht an der Stelle, an der es einst eine Parkettfabrik im Gewerbegebiet gab. Von 1998 bis 2007 stand der Betrieb leer, bevor die Firma Nortex das Unternehmen übernahm. 2012 meldete Nortex die Insolvenz an. Die Fliegel GmbH, die sich schon immer für den Standort interessiert hatte, übernahm das Gelände im Juni 2012. Ausschließlich Hotelwäsche aus gut 100 Hotels zwischen Hamburg und Usedom wird in Grimmen gewaschen. Die Idee für die Großwäscherei entstand jedoch schon 1990 in Nowe Czarnowo an der deutsch-polnischen Grenze. Dort sollte Dampf aus einem Kraftwerk für die Wäscherei genutzt werden. Im August 1992 nahm die dortige Wäscherei mit 20 Mitarbeitern ihren Betrieb auf. Mittlerweile gibt es vier Standorte und insgesamt mehr als 900 Mitarbeiter.

Impfquote im Unternehmen gut

„Wir haben eine gute Impfquote im Unternehmen“, sagt Ruszkiewicz. Bei 69 Prozent der Beschäftigten ist er sich sicher, dass sie vollständig gegen Corona geimpft sind. Aber es gebe viele weitere, von denen keine Angaben vorliegen würden, so dass die tatsächliche Quote wohl über 70 Prozent liege.

Vor einiger Zeit wurde in der Grimmener Wäscherei noch im Drei-Schicht-System gearbeitet, um alle 100 Hotels, die Kunden sind, regelmäßig mit frischer Wäsche zu versorgen. Die Investition der Mangelstraßenautomatik machte die Umstellung, die den Arbeitskräften entgegenkomme, möglich. Denn, mit Corona hat sich die Einstellung vieler Mitarbeiter verändert. Freizeit und Familie, die sie während der zurückliegenden Monate öfter erleben dürften, seien ihnen wichtiger geworden. Auch die Wochenendarbeit macht keiner mehr gern. Ruszkiewicz: „Deshalb gibt es bei uns auch nur noch eine Samstagsschicht.“

Hoffen auf Weihnachtsmärkte

Wie es jetzt zum Ende des Jahres weitergeht, hängt von den Weihnachtsmärkten ab. Der Rostocker Markt sei als Touristenmagnet dabei besonders wichtig. Zwischen den Feiertagen im Dezember werden die Hotels bestimmt gut besucht sein“, meint der Betriebsleiter – wenn Corona denn mitspielt. „Danach ist bis März, April hier aber Saure-Gurken-Zeit.“ Zumal es kaum noch Messen gebe, Geschäftsreisende fast nicht unterwegs sind, die sonst die Hotels füllen, bedauert er. Allein in Hamburg seien es 25 bis 30 Hotels, bei denen das besonders zu merken sei. Geschäftsreisende, die nur ein zwei Tage bleiben, seien ihm sowieso am liebsten. Danach werde auf jeden Fall frische Wäsche gebraucht. Übrigens ist es zu 70 Prozent Wäsche von Fliegel, die an die Hotels vermietet wird.

Die gesamte Wäsche wird in Grimmen bei 90 Grad gereinigt. Dafür müsse aber nur ganz wenig Chemie eingesetzt werden. Ruszkiewicz: „Das spart und schont vor allem auch das Gewebe.“

Sorgen machen dem Betriebsleiter die steigenden Kosten: Allein die Personalkosten betragen 50 Prozent. Dazu kommt, was jeder hierzulande spürt: Diesel-, Strom- und Gaspreise steigen enorm. Und damit verteuert sich auch die Logistik. Denn per Lkw muss die gesamte Wäsche ja auch von und zu den Kunden transportiert werden.

Von Almut Jaekel