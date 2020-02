Grimmen: Winterball feiert Comeback im Stadtkulturhaus 

Grimmen

Wahrscheinlich können sich viele ehemalige Schülerinnen und Schüler des Grimmener Gymnasiums noch an die großen Feten im Stadtkulturhaus „ Treffpunkt Europas“ erinnern. Zu Zeiten, als das Gymnasium noch rund 1000 Schüler hatte, waren die Partys im Kulturhaus sehr angesagt. Diese Tradition schlief jedoch vor einigen Jahren komplett ein. Nun soll es mit dem „ Winterball“ ein großes Comeback geben. Verantwortlich dafür sind die angehenden Abiturienten der zwölften Klassen der Grimmener Schule.

Am 21.Februar, den letzten Freitag in den Winterferien, findet nun die Neuauflage dieses Events im großen Saal des Stadtkulturhauses statt. Auf die Idee kamen die aktuellen Zwölftklässler, die mit den Einnahmen des „ Winterballs“ ihre Abi-Kasse aufbessern wollen. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die lange Ballnacht startet dann eine Stunde später. Bis um drei Uhr in der Nacht, sind Schüler sowie ehemalige Abiturienten des Gymnasiums herzlich eingeladen, miteinander zu feiern und alte Erinnerungen aufleben zu lassen.

Wie das Organisations-Team mitteilte, ist für Essen und Trinken gesorgt. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Täglich können die Tickets in den Pausen vor dem Sekretariat des Grimmener Gymnasiums erworben werden. Im Vorverkauf kostet die Karte drei Euro. Wer sich spontan entscheidet zum Winterball zu gehen, bezahlt an der Abendkasse dann fünf Euro. Die zwölften Klassen hoffen auf einen gut gefüllten Kulturhaussaal und wollen mit dem Winterball den Grundstein für eine neue Erfolgsgeschichte legen.

Von Clara Groth und Raik Mielke