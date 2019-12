Grimmen: „Wir fahren aus Sorge nur noch um den Kirchturm“

Grimmen

Es ist das Markenzeichen des „ Strukturfördervereins Trebeltal e.V.“ – der grüne VW-Transporter. Immer, wenn dieses Fahrzeug irgendwo bei den großen Volksfesten zu sehen ist, wissen viele Leute sofort: Der Strukturförderverein hat mal wieder seine Finger im Spiel! Doch mit 275 000 Kilometern auf der Uhr und zahlreichen notdürftig reparierten Schäden hat das Fahrzeug des Vereins längst ausgedient. „Wir fahren aus Sorge höchstens noch um den Kirchturm“, sagt Fahrer Peter Krüger. Dabei wird das Auto beinahe täglich benötigt und ohne dessen treuen Dienste wäre die Unterstützung der vielen Projekte in der Region gar nicht erst möglich. Darum unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ nun den Verein. Es soll endlich ein neues oder gebrauchtes Auto angeschafft werden.

Seit knapp zwei Jahrzehnten im Dauereinsatz

Vor fünf Jahren war der Transporter in einen Unfall verwickelt. „Wir hatten damals Glück, dass wir unser Auto immer so gut gepflegt und alle Durchsichten gemacht haben“, sagt Andreas Zander, Leiter des Regionalbüros des „ Strukturfördervereins Trebeltal e.V“, und erklärt: „Ansonsten hätten sie das Auto nach dem Unfall gar nicht wieder aufgebaut.“ Der Tachostand zeigt 275 000 Kilometer, am gesamten Fahrzeug befinden sich tiefe Roststellen. „Man hofft jeden Tag, dass das Auto anspringt und kein weiterer Schaden hinzukommt“, sagt Peter Krüger, der in den unterschiedlichsten Maßnahmen und auch als Ehrenamtler seit rund zehn Jahren im Verein tätig ist und den grünen Transporter in der Regel fährt.

In den vergangen Jahren musste der Verein immer wieder tief in die Tasche greifen und in Reparaturen investieren. „Neben den normalen Verschleißteilen brauchte das Fahrzeug beispielsweise eine neue Lichtmaschine, der Antrieb war hin und auch der Motor undicht“, zählt Andreas Zander auf. Nur durch sehr kostenintensive Reparaturen bekam er zuletzt nochmals den TÜV.

Transporter wird täglich benötigt

Dabei wird das Gefährt täglich benötigt. „Ohne das Auto wären wir definitiv aufgeschmissen“, betont Andreas Zander. Alleine das Markt-Equipment muss immer wieder zu den verschiedensten Veranstaltungen und Festen transportiert werden. „Wir übernehmen aber beispielsweise auch die Kontrolle und Pflege der Müllcontainer-Stellflächen im gesamten Grimmener Stadtgebiet“, sagt Andreas Zander.

Insbesondere in den Sommermonaten gilt es die Garten-Utensilien zur den sozialen Projektgärten zu bringen. „Ab Ende Mai beliefern wir dann die Tafel und den Tierpark mit frisch geernteten Obst und Gemüse. Zudem gilt es die naturbelassenen Radwege abzufahren und in Ordnung zu halten. Ich könnten Dutzende weitere Einsatzbeispiele unseres Fahrzeuges nennen. Fakt ist, man fährt nur noch mit einem unguten Gefühl zu den jeweiligen Orten“, erklärt der Leiter des Regionalbüros.

Unterstützen Sie die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“

Werden also auch Sie, liebe Leser, Partner der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktin „Helfen bringt Freude“. Unterstützen Sie mit Ihrer Spende das große Engagement des Vereins und sorgen Sie mit Ihrem Beitrag dafür, dass ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug angeschafft werden kann, damit der Strukturförderverein auch in Zukunft den vielen Vereinen, Kommunen und Verbänden der Region helfen kann.

Hier können Sie spenden Verwendungszweck OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ IBAN DE13 1505 0500 0112 2475 63 Spendenbox Eine Spendenbox steht im Stadtkulturhaus ( Heinrich-Heine-Straße 1a). Hier besteht am Dienstag (9-12 Uhr und 13-17 Uhr), Mittwoch (9-12 Uhr), Donnerstag (9-12 Uhr und 13-16 Uhr) sowie am Freitag (9-13 Uhr) die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. Telefonische Absprache Eine Terminabsprache für die Übergabe einer Spende ist über die Telefonnummer 0171 / 217 81 69 möglich.

Von Raik Mielke