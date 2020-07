Grimmen: Wöchentliche Radtour führt in den Stubbendorfer Forst

Grimmen

Am Donnerstag, dem 2. Juli, trifft sich die Radsportgruppe Grimmen wieder um 13 Uhr am Sportforum der Trebelstadt. Erneut geht es zu einer gemeinsamen Tour in die Umgebung. Diesmal ist der Stubbendorfer Forst in der Nähe von Fäsekow das Ziel des Ausflugs. Dort wollen die Radler gemeinsam rasten.

In der Zeit zwischen April bis Ende Oktober treffen sich die Radsportfreunde einmal in der Woche, um gemeinsam unterwegs zu sein. Weitere Mitstreiter sind gern gesehen. In diesem Jahr starteten sie coronabedingt aber später in ihre Saison.

Anzeige

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Picknick im Wald

„Eine Besonderheit hat die Tour in dieser Woche“, sagt der Organisator Rüdiger Stromeyer. Denn dort im wunderschönen Wald im Trebeltal gebe es keine Einkehrmöglichkeit, sodass jeder seine Verpflegung selbst mit mitbringen sollte.

Weitere OZ+ Artikel

Von aj