Grimmen

Gleich am Neujahrstag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grimmen zu einem Wohnhausbrand gerufen. Glücklicherweise handelte es sich um ein leerstehendes Gebäude, welches sich jedoch in unmittelbarer Nähe zu bewohnten Eigenheimen befand.

Feuerwehrleute kämpfen über eine Stunde gegen Flammen in leerstehendem Wohnhaus

Um 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitagabend in den Grimmener Immenweg gerufen. Dort brannte ein Wohnhaus in voller Ausdehnung. Mit fünf Fahrzeugen und fast 30 Feuerwehrleuten nahmen die Retter der Stadt die Löscharbeiten auf. „Es handelt sich um ein leerstehendes Gebäude, bei dem vor einiger Zeit bereits der Dachstuhl eingebrochen war. Wir haben sofort den Löschangriff von Innen und über eine Steckleiter aufgenommen“, informiert Grimmens Wehrführer Olaf Clasen.

Zudem mussten die Kameraden ein weiteres leerstehendes Wohnhaus aufbrechen, welches direkt an das brennende Objekt angrenzte. Die Löscharbeiten dauerten über eine Stunde. Anschließend wurden Glutnester mit Löschschaum abgedeckt.

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt

Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz am Neujahrstag verletzt. Er erlitt eine stark blutende Schnittwunde an der Hand, die im Krankenhaus in Bartmannshagen behandelt werden musste.

Beamte des Grimmener Polizeireviers waren ebenfalls sofort vor Ort und nahmen die Ermittlungen auf. Brandstiftung kann nach ersten OZ-Information nicht ausgeschlossen werden.

Von Raik Mielke