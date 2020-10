Grimmen

Nach jahrelanger Ungewissheit ist nun klar: Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbh Grimmen (GWG) wird nicht veräußert. 2018 diskutierten Stadtvertreter über einen Verkauf an einen privaten Investor. Diese Möglichkeit ist nun vom Tisch. „Die Stadtvertretung hat sich jetzt dazu bekannt, die GWG in städtischer Hand zu behalten“, bestätigt Marco Jahns von der CDU-Fraktion. Zudem ist eine Fusion mit der Wohnungsgenossenschaft Grimmen vom Tisch. „Es wird aber eine bessere Zusammenarbeit angestrebt“, weiß Armin Latendorf ( Die Linke).

Dienstleistungsvertrag mit Greifswald

Dafür musste die Stadt einen anderen Deal eingehen. Damit die GWG weiterhin die Kontrolle über den Wohnungsbau in Grimmen behalten kann, stellte der Geldgeber, die Deutsche Kreditbank ( DKB), Forderungen. „Die Bank gibt keine Kredite ohne konkrete Konzepte dafür“, sagt Jahns. Dabei hilft der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). „Er hat mit uns ein lebendiges Papier zu den Themen Rückbau, Modernisierung, Freiflächen und bessere Gewichtung der beiden großen Wohnstadtteile entwickelt“, erklärt Latendorf.

Eine weitere Forderung der DKB war, einen Vertrag mit einer Drittpartei zu schließen, die als Überwachungs- und Hilfsinstanz agiert. Die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald bekommt nun Geld für Dienstleistungen bei Planung und Durchführung von Projekten. „Nur so war es möglich, für die GWG Geld zu bekommen und nötige Investitionen zu tätigen“, versichert Jahns.

Künftige Aufgaben: Rückbau, Modernisierung, Einnahmenerhöhung

Jetzt gehe es laut Latendorf darum, nach und nach den Wohnungsbestand zu reduzieren, modernisieren und altengerecht zu gestalten. „Wir wissen um unsere Verantwortung gegenüber den Bürgern, sozialen Wohnungsbau zu fördern“, sagt Jahns.

In Grimmen herrscht relativ hoher Leerstand an Wohneinheiten. Der Rückbau hielt nicht mit dem Bevölkerungsrückgang seit 1990 (fast 15 000 Einwohnern) bis heute (fast 9500) mit.

„Das wird nicht einfach für die GWG, die Stadt und die Mieter“, prophezeit Jahns, denn „Kredite und gestiegene Unkosten müssen bedient werden.“ Die unvermeidliche Folge: Einnahmenerhöhung. Ob das auch durch Mietpreissteigung erreicht werden soll, vermag noch niemand zu sagen. „Als GmbH müsste die GWG schon bei voraussichtlicher Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden. Dann kommt sie unter den Hammer und was dann passiert...“, deutet Jahns an. Eine erneute Debatte um einen GWG-Verkauf soll in Zukunft vermieden werden.

Schwierige Finanzlage brachte Verkaufsdiskussion ins Rollen

Die Diskussion dazu kam auf, weil die finanzielle Lage der GWG schwierig ist. Vor zwei Jahren drückten rund 40 Millionen Euro Bankschulden. Die Stadt, die alleiniger Gesellschafter der GWG ist, bezuschusst den größten Vermieter der Stadt mit 200 000 Euro pro Jahr.

Die Hillebrand-Gruppe war einer unter weiteren privaten Kaufinteressenten. „Die Angebote waren nicht gut. Die Stadt hätte damit kein Geld verdient“, sagt Latendorf.

Zwar baue die GWG aktuell Schulden ab, doch die Finanzen sind weiterhin alles andere als rosig. Deshalb mühten sich Stadt und Kreditgeber DKB zu weiteren Verhandlungen. Auch weil das Stimmungsbild in der Grimmener Bevölkerung klar gegen einen Verkauf sprach. Zwar scheiterte das Quorum, das die Linksfraktion um Latendorf Ende November 2018 angestoßen hatte, an zu geringer Teilnahme. Die 84 Prozent contra Verkauf seien somit nicht bindend, aber immerhin stark tendenziös gewesen.

Fast zwei Jahre sind seitdem vergangen. „Ich hätte mir gewünscht, dass alles schneller geht. Aber es waren zähe Verhandlungen zwischen Stadt und Bank“, sagt Latendorf. Jahns bestätigt, dass das Annähern an die Bedingungen beider Seiten „sehr viel Zeit“ in Anspruch genommen hat. „Da bewegt sich der Bürgermeister sehr wenig“, kritisiert Latendorf.

Versammlung für GWG-Belange?

Der Linken-Politiker regt an, künftig eine Versammlung aus mehreren Stadtvertretern für GWG-Belange einzuberufen. Aktuell vertritt allein Bürgermeister Benno Rüster die Stadt als Gesellschafter. „Das würde die Transparenz fördern.“ Damit sollen Überraschungen wie 2018, als die GWG plötzlich zum Verkauf stand, künftig vermieden werden.

Von Horst Schreiber