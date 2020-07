Grimmen

Die Sommerferien neigen sich dem Ende. Nur noch wenige Tage, dann beginnt das neue Schuljahr. Wer in den vergangenen fünfeinhalb Wochen noch nicht gänzlich auf seine Kosten kam, hat hier ein paar Tipps, was Sie noch erleben können.

Spaß im, auf und am Wasser

1. Kanufahrt auf der Trebel: Kanus und Kajaks können beim Team des Jugendgästehauses in Nehringen gemietet werden. Wer die Trebel von dort aus mit dem Kanu in Richtung Demmin oder Tribsees erkunden möchte, muss vorher einen Termin absprechen. Das Bereitschaftstelefon ist täglich von 10 bis 18 Uhr geschaltet: 0152 / 31 768 300

2. Stand-up-Paddling, kurz SUP, wird ebenfalls in Nehringen angeboten. Auch hier gilt: vorher anmelden. Die Trendsportart SUP, bei dem der Sportler aufrecht auf dem SUP-Board und mit einem langen Stechpaddel paddelt, ist einfach zu erlernen. Ob reines Erlernen der Sportart, spielerische Elemente oder Fitness auf dem Wasser, Einzeltraining oder Teamevent: Alles ist möglich.

Termine und Preise erfragen Sie per E-Mail an info@jgh-graureiher.de oder telefonisch unter 038 334 / 803 11

3. Ein Besuch im Schwimmbad in Kirch Baggendorf, im Naturbad in Grimmen oder an einem der Badestellen in der Region wie beispielsweise in Tremt, Niederhof oder Neuhof. Und wenn das Wetter nicht mitspielt: Der Hansedom in Stralsund hat seit Montag wieder geöffnet. Allerdings gilt zu beachten, dass man sich vor dem Besuch online unter www.hansedom.de anmelden und ein Zeitfenster buchen muss.

Für Leseratten, Genießer und Entdecker

4. Die Büchertage im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ bieten von Montag bis Freitag mehr als genug Futter für Leseratten.

5. Ein Besuch in der Remise in Griebenow lohnt sich an den Wochenenden für Feinschmecker und Liebhaber von Handarbeiten immer.

Öffnungszeiten Remise: Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr

6. Kaffee und frisch gebackener Kuchen vor dem Griebenower Schloss können dagegen täglich genossen werden – entweder unter freiem Himmel oder im Zelt.

Öffnungszeiten Schlosscafé Griebenow: Montag bis Freitag 12 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag 14 bis 17 Uhr

7. Das Erdölmuseum in Reinkenhagen und der Tierpark sowie das Heimatmuseum in Grimmen laden auf Entdeckungstour ein. Seit diesem Sommer können Besucher des Erdölmuseums übrigens die Erdöl- und Erdgasindustriegeschichte per Audioguide erkunden. An 74 Stationen gibt es fachliche Informationen.

Öffnungszeiten Erdölmuseum Reinkenhagen: Montag und Sonnabend: 12 bis 16 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 11 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten Heimatmuseum Grimmen: Dienstag und Donnerstag 14 bis 17 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr, jeder erste und letzte Sonntag im Monat 14 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten Tierpark Grimmen: täglich von 9 bis 17 Uhr

8. Fischbrötchen und/oder Räucherfisch auf der Mole in Stahlbrode genießen, der Rügenfähre beim An- und Ablegen zusehen, einfach auf’s Wasser gucken. Und selbst ein Spaziergang durch den Fischerort lohnt sich.

Einfach die Seele baumeln lassen

9. Eine Radtour mit Picknick, beispielsweise von Grimmen aus über Vietlipp nach Strelow und weiter nach Turow. Entfernung: rund 12 Kilometer. Am Wegesrand lassen sich ganz sicher passende Stellen für ein Picknick finden.

10. Ein Spaziergang durch den Wald, wie dem Bremerhäger Forst, macht den Kopf frei und ist gesund.

Neben dem Spaß die Pflicht nicht vergessen!

Auch die Vorbereitung auf den Start ins neue Schuljahr kann zum Erlebnis werden. Mehr wohl zum Negativen, wenn erst am Sonntag festgestellt wird, was noch alles zu erledigen oder gar zu besorgen ist.

Wer sich das Erlebnis ersparen möchte, sollte also beizeiten nachschauen, ob Hefte, Hefter, Bücher, Federtascheninhalt und so weiter vollständig sind.

Von Anja Krüger