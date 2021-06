Grimmen

„Stärker als die Zeit“ – So lautet nicht nur der Titel von Udo Lindenbergs Song, sondern auch das Motto des Abschlussjahrganges 2021 der regionalen Schule Robert Koch. Am vergangenen Freitag wurden die Zeugnisse an die Absolventen der zehnten Klassen im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen, feierlich übergeben.

Nach Einspieler und ehrwürdigem Einmarsch der Schüler, begann die Schulleiterin Marion Harder ihre Rede, die sie der Schulzeit und den Abschlussklässlern widmete. Dabei bezog sie sich auf das Motto und Sprichwörter, wie: „Nur die Harten kommen in den Garten“. Passend zu den Turbulenzen des letzten Schuljahres, die Lehrer und Schüler auf Trab hielten. „Für die Programmgestaltung sorgten die Schüler der fünften Klassen. Es wurden beispielsweise Gedichte vorbereitet“, so Marion Harder.

Auch der Titel „Stärker als die Zeit“ von Udo Lindenberg wurde immer wieder aufgegriffen und spiegelte die Stärke des Jahrgangs wieder, der – aufgrund von Corona – seinen Abschluss unter erschwerten Bedingungen durchführen musste. Trotzdem erzielten die Abschlussklassen insgesamt das Prädikat „gut“. „Wir hatten einen Durchschnitt von 2,3“, sagt die Schulleiterin stolz. „Den besten Abschluss legte Finja Bahls – mit einem Durchschnitt von 1,4 - hin“, so Harder weiter. Während der Zeugnisübergabe ehrte der Schulförderverein die engagiertesten Schüler und bedankte sich bei der Elternvertretung.

Nach zehn langen Schuljahren endet für die Schüler ein Lebensabschnitt und sie starten endgültig in das „Erwachsenenleben“. „Ich werde jetzt mein Fachabitur in Stralsund absolvieren“, berichtet Lee-Anne Markgraf. „Ich finde es schöner, mein Abitur in einer bestimmten Fachrichtung zu machen und in eine andere Stadt zu gehen“, so die Schülerin weiter. Auf die Frage, wo sie sich in zehn Jahren befindet, antwortet die 16-jährige: „Hoffentlich bin ich dann Lehrerin oder Schriftstellerin. Ich bin da ganz offen – die Hauptsache ist, dass es mich glücklich macht.“

Auch Felix Döhr feiert seinen Abschluss und erinnert sich gerne an die Klassenfahrten zurück. „Das hat am meisten Spaß gemacht. Dort hat man sich mit allen Lehrern gut verstanden“, sagt der Handballer. Ebenfalls begeisterten die Fahrten ins Skigebiet den Schüler. „Das Skilager hat seit der achten Klasse regelmäßig stattgefunden und wird mir in guter Erinnerung bleiben“, so Döhr weiter. Alle sind sich einig – voller Spannung steht nun der neue Lebensabschnitt vor ihnen, in dem sie viele Erfahrungen sammeln werden.

Von Imke Stremlau und Florian Krey