Die Entwicklung und Belebung der Grimmener Innenstadt – ein Thema, das nun intensiv angegangen werden soll. In den kommenden zwei Jahren soll sich im Zentrum einiges verändern. Derzeit prägt die andauernde Pandemie das Bild. Die Einzelhändler haben es in ihren kleinen Geschäften enorm schwer. Viele neue Unternehmen haben den Stadtkern bis dato gemieden und ihre Läden außerhalb der Innenstadt eröffnet.

Dies hat, so Bürgermeister Marco Jahns (CDU), verschiedenste Gründe. Zum einen müssen bessere und attraktivere Voraussetzungen geschaffen werden. Ein Kernproblem wird hierbei die Barrierefreiheit. „Wenn man mit dem Rollator, dem Rollstuhl oder auch dem Kinderwagen nur sehr beschwerlich von einem Geschäft zum anderen kommt, meidet man diese Wege im schlimmsten Fall“, glaubt Jahns. Aber auch für Radfahrer wird eine Durchfahrt der Innenstadt zum holperigen Erlebnis. Doch dies soll sich nun ändern.

Zudem hat der neue Innstadtmanager seine Arbeit aufgenommen. Er soll der Strippenzieher zwischen Unternehmer und Stadt sein und das Zentrum durch kluge Veranstaltungsideen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Marco Jahns über die konkreten Pläne und den Zweijahresplan. So könnte Grimmens Innenstadt schon Ende 2023 aussehen.

Marco Jahns: Die Innenstadt muss für jeden zugänglich sein

Derzeit ist es für Menschen mit einem Rollator, Rollstuhl oder auch Kinderwagen sehr schwer, die einzelnen Geschäfte der Innenstadt zu erreichen. Abgesenkte Bordsteine sind vorhanden, doch beim Überqueren des Kopfsteinpflaster entsteht für viele Leute ein unüberwindbares Hindernis.

„Wir wollen an verschiedensten Stellen, Überquerungen mit einer glatten Oberfläche schaffen. Nur so können wir noch mehr Menschen zu einer unbeschwerten Shoppingtour in die Innenstadt locken“, glaubt Jahns und sagt: „Wir werden noch in diesem Jahr verschiedenste Modelle durchplanen lassen und wollen dann mit der Umsetzung möglichst schon 2023 beginnen.“

Hierbei gilt es, zu prüfen, inwieweit man handlungsfähig ist. „Die Straßen wurden damals im Zuge der Innenstadtsanierung gemacht. Wir müssen schauen, ob bestehende Fristen uns nun ermöglichen, dort etwas zu verändern. Es ist aber die Grundvoraussetzung, um die Innenstadt zu beleben“, betont Jahns und meint: „Zudem wird es darum gehen, den mittelalterlichen Charme zu erhalten und trotzdem bessere Bedingungen zu schaffen.“

Radstreifen soll Zentrum attraktiver machen

Wer regelmäßig mit dem Rad in der Grimmener Innenstadt unterwegs ist, kennt dieses holperige und nicht ganz ungefährliche Szenario. Auf dem Kopfsteinpflaster werden Pedalritter so richtig durchgeschüttelt. An regnerischen Tagen ist eine Fahrt durch das Zentrum zudem nur sehr bedingt möglich.

„Wir haben in Grimmen sehr viele Radfahrer und auch der Radtourismus in den Sommermonaten erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Darum muss das Zentrum für jene Leute einfach attraktiver werden“, meint Bürgermeister Jahns und blickt hierbei auf andere Städte, die bereits Lösungen gefunden haben. Die Lösung soll ein in das Kopfsteinpflaster integrierter Radstreifen mit einer glatten Oberfläche sein. „Es gibt zahlreiche Städte in unserer Region, die so etwas bereits umgesetzt haben. Wir brauchen Bewegung im Zentrum und dies wäre eine notwendige, wenn auch kostenintensive Maßnahme“, meint Jahns.

Bereits in diesem Jahr sollen die Planungen, bezüglich der Umsetzung, stattfinden. „Wir wollen dieses Thema nun sehr zeitnah angehen und haben hierfür auch einen Radwegeplaner mit im Boot“, sagt Grimmens Bürgermeister.

Innenstadtmanager soll Feste zwischen den drei Stadttoren organisieren

Thorsten Erdmann ist Grimmens neuer Innenstadtmanager.

Neu ist auch der Innenstadtmanager – wobei es sich hierbei um ein bekanntes Gesicht handelt. Thorsten Erdmann – bis dato Pressesprecher der Stadt Grimmen – soll künftig auch der Strippenzieher für das innerstädtische Management werden.

„Wenn wir unser Zentrum wieder zum Austragungsort hochwertiger Events gestalten, belebt dies natürlich die Innenstadt. Es gab vor vielen Jahren bereits solche Feste, die von Geschäftstreibenden und Vereinen unterstützt wurden. Wenn man diese Erfahrungen nutzt und ein attraktives Konzept erstellt, könnte sich solch ein Event ähnlich entwickeln, wie beispielsweise unser Maibaumfest oder die Kindertagparty. Diese sind weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebt und locken viele Besucher in unsere Stadt“, ist sich Marco Jahns sicher.

Und genau um solche Projekte soll sich künftig der Innenstadtmanager kümmern. So soll sich Thorsten Erdmann ab sofort um die Entwicklung und Betreuung eines Konzeptes zur Steigerung der Attraktivität und Belebung der Innenstadt kümmern. Hierbei geht es konkret um die Festlegung von Umsetzungsschritten und eines Zeit- und Finanzplanes. Der Citymanager ist demnach die Schaltstelle zwischen Stadt und Wirtschaft – ein fester Ansprechpartner für den Handel, das Gewerbe, die Gastronomie sowie für Immobilieneigentümer und Bürger. Zu den Aufgaben zählt ebenso die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate und die Öffentlichkeitsarbeit.

Eine Idee ist hierbei beispielsweise das Etablieren von Festen zwischen den drei Stadttoren. „Mit unserem Wasserturm als wunderschönes Wahrzeichen und den drei Toren als Begrenzung der Innenstadt haben wir ein sehr attraktives Ambiente, um verschiedenste Innenstadtfeste oder Events durchzuführen“, betont Jahns.

