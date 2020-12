Grimmen

Am dritten Adventswochenende laden die Kirchen in Grimmen und den umliegenden Kirchengemeinden zu zahlreichen Gottesdiensten ein.

Insgesamt drei Gottesdienste haben die beiden Pastorinnen der Kirchenregion am Sund am Wochenende vorbereitet. Der Gottesdienst in der Reinberger Kirche ist am Sonntag um 10 Uhr geplant. In die Abtshagener Kirche wird am dritten Advent auch um 10 Uhr eingeladen. Und in der Kirche in Horst findet ebenfalls am Sonntag eine Andacht zum Advent um 15 Uhr statt.

Drei Kirchen öffnen in Grimmen

Die heilige Messe der katholischen Kirche St. Jakobus in der Grimmener Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 findet am Sonntag um 8.30 Uhr statt. Zum Gottesdienst in die evangelische Kirche St. Marien wird am Sonntag um 10 Uhr eingeladen. Ebenfalls am Sonntag um 10 Uhr sind die Mitglieder der Grimmener Hoffnungskirche und Interessenten in die Grimmener Friedrichstraße eingeladen.

In der Kirchengemeinde Groß Bisdorf findet am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche Kreutzmannhagen statt. Der Gottesdienst in der Kirche Kirch Baggendorf beginnt wie üblich am Sonntag um 10.45 Uhr.

Von Almut Jaekel