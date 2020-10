Grimmen

In die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den Dörfern wird am Wochenende wieder zu Gottesdiensten eingeladen.

In der überdachten Kirchenruine in Rolofshagen findet am Sonntag um 14 Uhr ein Gottesdienst statt.

Kindervormittag in Groß Bisdorf

Bereits am Sonnabend sind Kinder in der Zeit von 10. bis 14. Uhr zum Kindervormittag im „Alten Pfarrhaus“ in Groß Bisdorf willkommen.

Am Sonntag um 9 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Kapelle Neuendorf.

Die Gottesdienstbesucher von Kirch Baggendorf und der Umgebung sollten sich den Termin am Sonntag um 10.45 Uhr vormerken. Die Kirche ist beheizt.

Zum Gottesdienst in die Grimmener Marienkirche wird ebenfalls am Sonntag, um 10 Uhr eingeladen.

Konfi-Samstag in Abtshagen

Die Kirchen am Sund planen ihre Gottesdienste wie folgt: Sonnabend, 18 Uhr Kirchdorf, Sonntag, 9 Uhr Reinkenhagen und Elmenhorst sowie um 10.30 Uhr Abtshagen und Horst.

Zum Konfi-Samstag sind die alle Jugendlichen von 9 Uhr bis 12:30 Uhr ins Pfarrhaus nach Abtshagen eingeladen.

Synode abgesagt

Die morgige Zusammenkunft der Synode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises wurde coronabedingt abgesagt. Das Präsidium der Synode des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises (PEK) hat am Freitagvormittag aufgrund der Verantwortung für die Gesundheit aller Synodalen entschieden, die Tagung nicht durchzuführen.

„Es ist in der momentanen Situation unverzichtbar, dass wir vorsichtig sind“, sagt Elke König, Präses der Synode, über die Entscheidung. Die nächste Tagung der pommerschen Synode findet voraussichtlich im Frühjahr 2021 statt.

Von Almut Jaekel