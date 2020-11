Grimmen

Am Wochenende öffnen die Kirchen und Kapellen wieder ihre Türen und Tore für die Gottesdienste.

Bereits am Sonnabend um 18 Uhr lädt die katholische Kirche St. Jakobus in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 zur Heiligen Messe ein.

In der evangelischen Marienkirche Grimmen wird am Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst gefeiert.

In Kirch Baggendorf in der dortigen Kirche sind die Kirchgänger ebenfalls am Sonntag um 10.45 Uhr willkommen.

Hubertusmesse zur Jagdsaison

Gleich fünf Mal finden Gottesdienst in der Kirchenregion am Sund am Wochenende statt. Los geht es bereits am Sonnabend um 18 Uhr in der Kirche in Elmenhorst. Am Sonntag um 9 Uhr wird der Gottesdienst in der Kirche Reinkenhagen gefeiert, um 10 Uhr schließt sich der in der Kirche Reinberg und um 10.30 Uhr in der Horster Kirche an. Etwas Besonderes ist ebenfalls am Sonntag, aber erst um 18 Uhr im Pfarrgarten in Abtshagen geplant: Dorthin wird pünktlich zur Jagdsaison zur Hubertusmesse mit Gottesdienst eingeladen.

