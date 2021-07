Grimmen: Zur Fahndung ausgeschriebenes Auto rast durch Geschwindigkeitskontrolle

Franzburg

Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr wurde in Franzburg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Fahrzeug innerorts mit 94 km/h von der Polizei gelasert. Der Fahrer des Mercedes mit Greifswalder Kennzeichen hielt nicht an, sondern raste weiter. Grund dafür könnten die laufenden Ausschreibungen zur Fahndung wegen fehlenden Versicherungsschutzes des Pkw und eines Haftbefehls gegen den Halter, sein.

Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen. Doch ob der Temposünder auch der Halter des Fahrzeuges ist, könne derzeit nicht bestätigt werden.

