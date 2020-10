Grimmen

Zwei Corona-Fälle sind in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in der Grimmener Region nachgewiesen worden. Bei beiden Mitarbeiter erfolgte der positive Corona-Test bei einer Routinekontrolle im Betrieb am Dienstag. Beiden Mitarbeitern gehe es derzeit gut, sie sind in Quarantäne, war aus der Firma zu erfahren. Währenddessen laufe der Betrieb normal weiter.

Firmen werden vom Kreis nicht geschlossen

Vom Gesundheitsamt wurden beide Personen jetzt als Vorsichtsmaßnahme in häusliche Quarantäne gestellt, Kontaktpersonen werden ermittelt, informierte Kreis-Pressesprecher Olaf Manske auf Nachfrage. „Grundsätzlich schließen wir keine Einrichtungen, sondern nehmen lediglich die betroffenen Personen aus dem laufenden Betrieb heraus“, informiert Manske weiter.

Anzeige

Auch bei Gaststätten und Supermärkten im Kreis Vorpommern-Rügen, bei denen Corona-Fälle aufgetreten sind, wurde bisher ausnahmslos so verfahren.

Von Almut Jaekel