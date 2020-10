Grimmen

Diese beiden Ehepaare haben mehr Gemeinsamkeiten, als sie dachten: Helmut (85) und Käte Schröder (86) heirateten genau wie Gerhard (85) und Edith Heims (83) am selben Tag, nämlich am 22. Oktober 1955.

Am Donnerstag feiern sie ihre beeindruckende lange Liebe mit der Eisernen Hochzeit in Grimmen. Doch beide Ehepaare haben auch jeweils fünf Kindern das Leben geschenkt und sind sich einig, fragt man sie nach dem Rezept ihrer langen und glücklichen Ehe.

Anzeige

Vertrauen und verzeihen

„Vertrauen ist das Wichtigste. Und man darf niemals etwas allein entscheiden, sondern muss sich einig sein, miteinander reden und verzeihen können“, sagt Käte Schröder: „Es gibt immer Höhen und Tiefen.“ Sie lernte ihren Helmut schon in der Schulzeit kennen. Damals besuchten die beiden die Schule in Pöglitz. „Meine Schwester ging mit ihm in die gleiche Klasse. Wir haben damals eigentlich alles zusammen gemacht.“

Lesen Sie auch: Dieses Zinnowitzer Paar ist seit 65 Jahren miteinander glücklich

Manchmal waren sie zusammen tanzen und eines Tages, als Käte Schröder 18 Jahre alt war, verliebten sich die beiden ineinander. Den ersten Kuss gaben sie sich vermutlich während eines Spaziergangs. Ganz genau wissen sie es nicht mehr, fast 70 Jahre sind seitdem vergangenen. Aber wenn Helmut seiner Käte in die Augen schaut, blitzen die sich noch heute verliebt an.

Zeit für eigene Hobbys

Seit 1968 leben die beiden in Grimmen. Er wohnt seit August im Pflege-Domizil Kursana und seine Frau wartet noch auf einen freien Heimplatz im Haus und versorgt sich noch allein. So lange wie seit dem Sommer haben die beiden noch nie getrennt gewohnt. Sie haben in ihrem Leben viel gemeinsam erlebt. Während Helmut Schröder im VEB Bau als Maurer arbeitete, war Käte Schröder Verkäuferin im Konsum.

Lesen Sie auch: Paar von der Insel Usedom feiert das seltene Fest der Eisernen Hochzeit

Sie bekamen vier Töchter und einen Sohn, den sie als großes Geschenk betrachten. Immerhin war die Verkäuferin schon 37 Jahre alt, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. Die beiden verreisten gern zusammen, aber sie gaben sich auch Zeit, um eigene Hobbys auszuleben. „ Helmut ist gern zur Jagd gegangen und ich habe gern Sport gemacht und Karten gespielt. Aber feiern mochten wir immer gern zusammen.“ Käte Schröder lacht, während sie sich an die fröhlichen Feiern erinnert.

Eine Sandkastenliebe

Noch länger als das Ehepaar Schröder kennen sich Gerhard und Edith Heims. „Wir waren in Segebadenhau Nachbarn und haben schon im Sandkasten zusammen gespielt“, sagt der 85-Jährige. In der Kirche in Horst gaben sich die beiden am 22. Oktober 1955 das Versprechen, ihr Leben miteinander zu teilen. Und das tun sie bis heute.

Gerhard und Edith Heims Quelle: Carolin Riemer

Als Edith Heims 18 Jahre und zum ersten Mal schwanger war, gaben sie sich das Jawort. Vier weitere Kinder folgten für die Hausfrau und Mutter und den Einkäufer der LPG. Sie zogen nach Horst um. „Unsere Eltern haben alles zusammen gemacht“, sagt Tochter Christine Gerlach. Gerhard Heims entwickelte sogar eine Maschine, die seiner Frau beim Knüpfen half. „Hat unsere Mutter gestrickt, wickelte unser Vater die Wolle auf“, erinnert sich auch die älteste Tochter, Bärbel Gau.

Tiere versorgen statt Urlaubsreisen

Nur gemeinsame Urlaube waren nicht drin. Es gab immer zu viel zu tun auf dem Hof in Horst. Gerhard und Edith Heims versorgten Enten, Schweine, Hühner und eine Kuh zusammen. Später kamen sieben Enkelkinder und 18 Urenkel dazu. Seit 20 Jahren lebt das Eiserne Paar in Grimmen. Im Sommer 2016 zogen sie gemeinsam in das Kursana-Pflegedomizil.

Lesen Sie auch: Kirch Baggendorfer gehen seit 65 Jahren gemeinsam durch dick und dünn

Gemeinsamkeiten gibt es auch, wenn sie über ihre Wünsche sprechen. Ein paar gemeinsame Jahre möchten sie noch zusammen verbringen. Große Feiern sind bei beiden Familien nicht geplant. Das sei in Corona-Zeiten zu gefährlich und so werden sie auf ihre Eisernen Lieben mit einem Kaffee und ihren engsten Vertrauten anstoßen. Herzlichen Glückwunsch!

Von Carolin Riemer