Grimmen

Den Satz „Was soll ich damit?“ hören Ramona Kuberski und Gabi Lorenz aus der Bäckerei Kadatz seit diesem Jahr häufig. Die Kassenbonpflicht ist seit 1. Januar beschlossene Sache, die Händler in Grimmen halten sich vorschriftsmäßig daran, doch den meisten Kunden erschließt sich der Sinn nicht.

Die Verkäuferinnen in der Bäckerei wurden geschult. Sie mussten Anweisungen unterschreiben, dass sie jedem Kunden den Kassenzettel anbieten und ihn so lange gut sichtbar auf dem Tresen liegen lassen, bis der Kunde den Laden verlassen hat. Egal ob nun ein Brötchen für 33 Cent oder ein Kaffee verkauft wird – das Gesetz macht keine Ausnahme. Und auch die Bäckereiverkäuferinnen nehmen die neue Verordnung ernst. Ramona Kuberski sammelte in den vergangenen Wochen nicht nur unzählige Kassenzettel in einer Box neben der Kasse, sondern auch neue Erfahrungen: „Maximal einer von 20 Kunden nimmt den Kassenzettel mit. Alle anderen lassen ihn bei uns auf dem Tresen liegen.“

Mehr Kosten, mehr Arbeit und viel mehr Müll

Für die Geschäfte bedeutet das nicht nur, dass sie mehr Kosten tragen müssen. Sie müssen auch sehr viel mehr Müll entsorgen. Da es sich bei den Kassenbons nicht um normales Papier, sondern um Thermopapier handelt, holt ein Fahrer die Zettel in einem Müllsack ab. „Dann werden sie als Sondermüll entsorgt“, weiß Gabi Lorenz, die ebenfalls in der Bäckerei Kadatz angestellt ist. „Unnötiger geht es wohl kaum“, findet Steuerberater Dirk Gooßmann aus Grimmen: „Es ist eine Vergeudung der Ressourcen und noch dazu zeitraubend für sämtliche Mitarbeiter.“

Dirk Gooßmann findet es zwar verständlich, dass der Verkauf steuerrechtlich erfasst wird, aber nicht warum der Kunde zwingend einen Nachweis benötigt. Er fragt sich, wo das hinführen soll. „Wird es in Deutschland bald genauso wie in Italien und Frankreich Pflicht, dass ich als Kunde den Kassenzettel annehmen muss und draußen vor dem Geschäft von der Finanzpolizei kontrolliert werde?“ In Italien müssen Kunden ihre Kassenzettel in einem Umkreis von 100 Metern von dem Geschäft, in dem sie einkauften, mit sich führen. Dort führt die Guardia di Finanza, die italienische Finanzpolizei, auch in abgelegenen Gebieten strenge Kontrollen durch. Erwischen sie jemanden ohne Scontrino (dts. Kassenbeleg), werden Bußgelder wegen Steuerhinterziehung fällig. Auch wenn es sich lediglich um eine Kugel Eis handelt.

Aufbewahrungspflicht für Kassenbons ?

Der Steuerberater denkt noch weiter: „Müssen wir bald Kassenzettel über Jahre hinweg aufbewahren? Dann müssen wir auch noch Kopien anfertigen, da die Schrift auf dem Thermopapier mit der Zeit ausbleicht. Eine Umweltsünde ist das!“

Genauso sehen es auch andere Kunden. Edith Radke aus Grimmen nimmt den Kassenbon nicht mit und empfindet die Regelung als Umweltverschmutzung. Genauso handhabt es ihre Bekannte Regina Geisler aus Leyerhof: „Ich finde die Kassenbonpflicht ganz und gar nicht gut.“ Siegrid Wolf aus Grimmen sagt: „Manchmal nehme ich den Zettel mit, weil er ja eh schon gedruckt ist. Aber dann werfe ich ihn zu Hause weg.“

Doch nicht nur Bäckereien sind von dem neuen Gesetz betroffen, mit dem der Bund Steuerhinterziehung verhindern will. Auch im Blumenhaus Schütte in Grimmen verlangten Kunden bis zum 1. Januar eher selten einen Kassenzettel. Dann bediente Floristin Anne Höft eine Taste an ihrer modernen Kasse und es wurde kein Bon gedruckt. Damit ist jetzt Schluss. Bon für Bon quellen aus der Kasse, aber auch hier wollen die allermeisten Kunden ihn nicht mitnehmen. „Alle schimpfen und wir haben einen großen Verbrauch an Kassenrollen und müssen das ganze Thermopapier auch noch mühevoll entsorgen.“

Auch im Blumenhaus Schütte schimpfen die Kunden bei Floristin Anne Höft über die neue Kassenbonverordnung. Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer