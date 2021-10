Grimmen

Die Pläne für den Neubau des Grimmener Heimattierparks gibt es seit Längerem. Nun ist es sicher: In der Trebelstadt wird in den kommenden Jahren einer der modernsten Zoos dieser Größenordnung in ganz Deutschland gebaut. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) überreichte am Freitagvormittag einen Zuwendungsbescheid in Höhe von fast neun Millionen Euro. Die bedeutet eine 90-prozentige Förderung für das knapp zehn Millionen teure Bauvorhaben der Stadt Grimmen.

Planer für das europaweit ausgeschriebene Großprojekt sind bereits gefunden. Die OSTSEE-ZEITUNG durfte einen Blick auf die ersten Planungsbilder werfen.

Zoo der Stadt soll das touristische Highlight werden

Der Zoo der Stadt soll demnach das touristische Highlight der Stadt werden. „Die Stadt Grimmen hat einen Förderantrag zur finanziellen Unterstützung der touristischen Infrastruktur gestellt. Nach Prüfung wurde das Vorhaben aus touristischer Sicht befürwortet, da es zur Erhöhung der touristischen Attraktivität des Ortes beiträgt“, erklärt Harry Glawe. Anders gesagt: Das rund zehn Millionen Euro schwere Investitionspaket wird zu 90 Prozent – also mit rund neun Millionen Euro vom Land Mecklenburg-Vorpommern gefördert. Abgerufen werden muss das Geld bis 2023. Darum betont Glawe: „Die Arbeiten werden im kommenden Jahr beginnen.“

Dankende Worte für das große Engagement des Wirtschaftsministers für das Projekt in seiner Heimatstadt gab es von Grimmens Bürgermeister Marco Jahns. „Wir als Stadt verfolgen seit längerer Zeit dieses Großprojekt. Ohne die Unterstützung durch ‚Harry‘ könnten wir heute nicht so einen wichtigen Tag für Grimmen feiern“, betont Marco Jahns und meint: „An diesem Standort wird in den nächsten Jahren Großes entstehen. Ein Highlight für unsere Bewohner, die Menschen aus den umliegenden Gemeinden, aber natürlich auch für touristische Gäste.“

Wie soll der Zoo künftig aussehen?

Die OSTSEE-ZEITUNG durfte nun am Freitag einen ersten Blick in die Planungsbilder werfen. Die Projektplanung stammt aus dem Büro von Diplombiologe Eckhard Wiesenthal. Dieser hat mit seinen Planungen beispielsweise bereits Spuren im Rostocker Zoo hinterlassen. Das Projekt trägt den Namen „Entdeckerzoo Grimmen“ und zeigt den finalen Ausbau der tierischen Einrichtung.

Wie der Entwurf zeigt, wird der Tierpark grundsätzlich umgestaltet. „Wir haben uns nun dazu entschlossen, den Tierpark während der Abrissarbeiten und des Neubaus nicht komplett zu schließen. Jeder Grimmener soll dieses Projekt von Pike bis zur finalen Fertigstellung miterleben können“, erklärt Grimmens Bauamtsleiterin Heike Hübner. Heißt konkret: Zu jeder Zeit des Neubaus werden sich Tiere im Zoo befinden. Gäste können aber auch die Baustelle und Fortschritte unter die Lupe nehmen. „Wir glauben, dies schafft zum einen Transparenz und vor allem wollten wir allen die Möglichkeit geben, dieses für die Stadt gigantische Projekt miterleben zu können“, sagt Jahns.

Laut Planung soll es einen völlig neuen Eingang geben. „In diesem Bereich wird ein Gebäude entstehen, in dem die Besucher ihre Entdeckertour durch den Zoo starten können“, erklärt Hübner. Zudem können diese Räumlichkeiten dann auch als Seminarräume – beispielsweise für Schulklassen – genutzt werden. Zudem soll im Eingangsbereich ein Turm entstehen, von dem man einen Ausblick über den Zoo werfen kann. „In einem späteren Schritt kann man von dort aus dann in luftigen Höhen eine Runde durch den Park drehen“, verrät Marco Jahns.

Viele verschiedene Tierbereiche geplant

Neben modernen und begehbaren Volieren sollen Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. „Uns schwebt hierbei vor, dass man beispielsweise in einem Heu-Hotel übernachten kann“, informiert Heike Hübner. Zudem entsteht im Tierpark eine gastronomische Einrichtung, die dann nicht nur von Tierparkbesuchern genutzt werden kann. „Diese wird eine Hochterrasse haben, von der man einen wunderschönen Blick auf den Tierpark hat“, freut sich Grimmens Bürgermeister.

In Sachen Tieranschaffung wird es in den nächsten Monaten konkretere Gespräche geben. Ideen gibt es aber bereits jetzt sehr viele. So sind begehbare Affengehege und Vogelvolieren, eine ausgebaute Teich- und Bachlandschaft für Flamingos, Bereiche für Stachelschweine, Steppenzebras, Polarfüchse, Rentiere oder Schildkröten geplant. „Hier gilt es aber, gemeinsam mit Experten und unserer Tierparkleiterin noch viele Gespräch zu führen. Aber klar ist, es wird eine große Artenvielfalt im neuen Zoo geben“, sagt Marco Jahns.

Zudem wird es im Zoo verschiedenste Spielplätze und einen Bauernhof mit den dort lebenden Tieren geben. „Bei der Gestaltung der Spielplätze wird unsere Stadtgeschichte eine Rolle spielen“, sagt Heike Hübner. Gemeint ist die Erdöl-Vergangenheit. So soll unter anderem eine Grabungsstätte für Kinder entstehen.

„Dies ist definitiv eines der größten Projekte der vergangenen Jahrzehnte. Wir freuen uns riesig, dass wir nun den Zuwendungsbescheid haben und es losgehen kann“, freut sich Marco Jahns.

Von Raik Mielke