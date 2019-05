Grimmen

Lina Kaden spart gerade noch für den Motorrad-Führerschein. Die „Lappen“ fürs Auto hat die 19-Jährige schon. Aber Motorrad – „das muss sein“, betont sie. Schließlich ist die 1,85 Meter große Frau mit den kupferrotem, langem Haar und den schwarzen Klamotten das jüngste Mitglied im „Engine-Grimmen e.V.“ – einem Zusammenschluss von Leuten mit einer Passion für Bikes und die Bock haben Eventveranstaltungen, bei den Motorräder eine Rolle spielen, auf die Beine zu stellen. Wie das 3. Bike-Rock-Car-Weekend, das von Donnerstag bis Sonntag im „Hexenkessel“ über die Bühne geht.

„Familiär, fröhlich, laut und friedlich“

Die 43 Frauen und Männer (der älteste ist 67) um Vereinschef Marthin Jahns haben ein Programm aufgelegt, das veranstaltungstechnisch mit drei Worten zusammengefasst werden kann: Live-Musik, Gottesdienst, Ausfahrt. Oder emotional ausgedrückt: familiär, fröhlich, laut und friedlich. Kurzum: Das Weekend passt zu Grimmen wie die schon traditionellen Stock-Car-Rennen und das etablierte Tractor-Pulling Ende Juni. Die Ausrichtung des PS-Festes der Engine-Truppe definiert der 48-jährige Jahns: „Wir freuen und über alle Roller-, Moped-, Motorrad-, Quad-, Trike- und Oldtimer-Fahrer und Fahrerinnen sowie Besitzer von Tuning- oder Ostblock-Fahrzeugen.“ Auch Fahrradfahrer oder Leute, die einfach so vorbeischauen, sind gern gesehen Gäste. Es gibt genügend Stellplätze für Zweiräder, Wohnwagen, -mobile und Zelte.

Warum das Event, dass in den vergangenen Jahren im August stattfand, nunmehr am Herrentag startet, erklärt Vereinsboss Jahns: „Zum einen bietet der Feier- und der Brückentag mehr Freiheiten für die Planungen potenzieller Besucher, zum anderen wollen wir den Startschuss für die Saison geben.“ Der Startschuss soll vor allem qualitativ überzeugen. Musikalisch fällt dieses Bestreben auf. So kommt am Freitag „Brenner“ in die Kleinstadt. Die fünf Jungs bezeichnen sich selbst als Biker-Band und stehen mit Deutsch-Rock und selbst designten Biker-Mikros im „Hexenkessel“. Am 23. November spielt „Brenner“ übrigens in Rostock. Ebenso nachhaltig dürfte der Auftritt einer besten „ZZ Top“-Tribute-Bands Europas aus Prag am Donnerstag sein. Da passt es fasst, das die Vorbilder aus den USA im Juni ihre Deutschlandtournee starten. Eine Truppe, die „Five Men On The Rocks“ aus Rostock, spielt gar zwei unterschiedliche Programme am Sonnabend: eine AC/DC-Show und einen Old-School-Trip. Und natürlich muss ein Klischee bedient werden – die Erotikshow läuft sehr spät, gleichsam als Abschluss, am Sonnabend.

„Offene, ehrliche und besonders liebenswerte Menschen“

Doch zuvor geht es am Sonnabend in die Kirche. Vier Maschinen werden in das Gotteshaus St. Marien rollen, Pastor Wolfgang Schmidt wird predigen, ein A-cappella-Chor singt moderne Songs. „Schön und interessant ist, dass jeder für sich, gläubig oder nicht, an diesem ehrwürdigen Ort Ruhe findet – jeder wird hier ruhig“, schwärmt Marthin Jahns. Der Pastor, der als junger Mann eine 150er MZ aus Zschopau fuhr, weiß, dass der Auftritt der Biker auf den ersten Blick etwas angsteinflößend sein kann. „Aber“, so der Geistliche, „sie sind unglaublich offene, ehrliche und besonders liebenswerte und familiäre Menschen.“

Und was macht die junge Lina Kaden in den kommenden Tagen? „Ich bin die Verkaufsfee am Stand unseres Vereins im Hexenkessel“, sagt die angehende Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Vielleicht fährt sie bei der Ausfahrt auf einem Motorrad (Traumgefährt Harley Davidson) mit. Denn Motorradfahren sei cool und irgendwie befreiend. Mit diesem Empfinden ist sie nicht allein: Für fast 90 Prozent der drei Millionen Motorradfahrer in Deutschland steht der Spaß beim Cruisen im Vordergrund, für 80 Prozent ist es ein Stück Freiheit, für 60 Prozent eine Flucht aus dem Alltagstrott – laut einer Studie von Europas größter Motorradzeitschrift „Motorrad“. Ebenso ist dieses Hobby nicht nur etwas für ältere Herrschaften: Beinahe ein Viertel aller Biker ist unter 30 Jahre alt, so wie Lina Kaden.

