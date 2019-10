Drei weitere Windräder entstehen bei Grimmen

Grimmen

Wenn Diplom-Ingenieur Carlo Schmidt seinen Beruf nicht so lieben und einen zukunftsträchtigen Auftrag in ihm sehen würde, hätte er ihn wohl schon längst an den Nagel gehängt. Der Geschäftsführer der „Wind-Projekt GmbH“ aus Börgerende hat schon etliche Windräder in Mecklenburg-Vorpommern bauen lassen. Viele Kämpfe gab es mit verärgerten Anwohnern, die sich von ihnen gestört fühlten. Aber so hart ,wie der in Glashagen, war noch keiner. „Manchmal denke ich, dass die Menschen glauben, wir bauen die Dinger nur, um sie zu ärgern“, sagt der 51-Jährige.

Jetzt geht alles ganz schnell

Mehr als ein Jahr lang zögerte sich der Gerichtsprozess um die Windräder in Glashagen hinaus. (die OZ berichtete) Eine Baugenehmigung für insgesamt sechs Windräder habe von Anfang an vorgelegen, denn die Auflagen erfüllte der Investor. Doch die Klagen von Anwohnern und Naturschützern sorgten trotzdem dafür, dass drei Anlagen eineinhalb Jahre lang ungenutzt auf dem Feld zwischen Bahngleisen und Bundesstraße standen. Bevor dieser Streit nicht ausgetragen war, stoppte Carlo Schmidt den Bau der drei weiteren geplanten Windräder. Er suchte Gespräche mit der Gemeinde und zeigte sich kompromissbereit. „Ich wollte kein Öl ins Feuer gießen, sondern habe nach partnerschaftlichen Lösungen gesucht.“ Seit fast vier Wochen sind die drei Windräder nun am Netz. Und in den kommenden vier Wochen werden sie um drei weitere ergänzt.

In gleicher Bauweise wie die drei Räder auf dem Grund Glashagens, entstehen sie in unmittelbarer Nachbarschaft auf Grimmener Boden. Zügig soll der Bau vonstatten gehen, denn gewartet habe er lange genug. Er wünscht sich oft, dass die Menschen erst einmal zuhören, bevor sie gegen Windräder klagen. Der Abstand zum nächsten Wohngebiet sei gewahrt und Artenschutz sei ihm sehr wichtig. „Deswegen bin ich doch für Windenergie, und wir arbeiten in unserem Unternehmen ständig daran, diese nachhaltiger einspeichern zu können.“ In der Gemeinde Wittenhagenplant er ein Projekt, von dem Einwohner und Gewerbetreibende profitieren können. Auch Forscher der Fachhochschule Stralsund können den Start kaum noch erwarten: Denn hier soll das erste grüne Gewerbegebiet Mecklenburg-Vorpommerns entstehen. Und dafür werden eben sechs, und nicht drei Windräder, benötigt.

Auch Forscher sind neugierig auf Umsetzung

Es ist ein kompliziertes Verfahren, auf deren Umsetzung Carlo Schmidt sich freut. Kurz gesagt: Der Strom, den die Windräder in Glashagen und Grimmen produzieren, wird in der Gemeinde bleiben und Anwohner und Firmen mit regionalem und vor allem auch günstigem Strom versorgen. Dass das bislang nicht überall so ist, liegt an den Speichermöglichkeiten. „Stellen Sie sich vor, es weht kein Wind. Dann darf es aber trotzdem zu keinen Stromschwankungen kommen“, erklärt Schmidt ganz einfach. Mit der Technologie im grünen Gewerbegebiet, mit deren Bau bereits Anfang des kommenden Jahres in Abtshagen begonnen wird, soll das verhindert werden. Und nicht nur das. Die Technik kann hier auch weiterentwickelt werden.

Carlo Schmidt weiß, dass er vermutlich auch auf Kritik stoßen wird, wenn die drei weiteren Windräder entstehen. „Ich habe durch diese Streitigkeiten aber auch dazugelernt. Wir müssen die Anwohner besser aufklären und weitere Kompromisse eingehen, damit wir als Partner vor Ort akzeptiert werden.“ Schmidt hat mit Bürgermeister Frederic Beeskow und der Gemeindevertretung einen Kompromiss-Katalog ausgearbeitet.

Ohne Naturschutz funktioniert Windenergie nicht

120 000 Quadratmeter Ausgleichsfläche für den Schreiadler und andere Großvögel wurden angelegt. Seit Wochen misst ein ausgeklügelter Fledermaus-Detektor, wann die Tiere genau fliegen. „Die Abschaltzeiten werden nicht nur eingehalten, sondern die Windräder laufen sogar weniger, als es die Untere Naturschutzbehörde verlangt“, sagt Carlo Schmidt. Heutzutage sei die Technik so weit, dass Sensoren die Windräder stoppen, sobald sich ein Vogel nähert. „Aktuell arbeiten wir auch daran, dass keine Nacht-Beleuchtung die Anwohner stört.“ Doch dafür fehle bislang noch eine Genehmigung auf Bundesebene. Sei die erteilt, werde der Windpark in Glashagen/ Grimmen der erste in Carlo Schmidts Unternehmen sein, an dem nachts das Licht gelöscht wird. Carlo Schmidt ist stolz, was in der Region entsteht und er hofft, dass er auch auf Neugier und Verständnis trifft: „Wir sind ein regionales Unternehmen und nehmen die Sorgen von Anwohnern und Naturschützern sehr ernst. Die Zukunft der Windenergie ist schließlich davon abhängig, dass die Räder in Zukunft toleriert werden.“

Von Carolin Riemer