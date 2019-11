Ein Gedenkstein soll in Grimmen an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Aufgestellt werden soll dieser beim Alten Friedhof an der Gedenkstätte für die politisch Verfolgten des Naziregimes. So sieht es der Beschluss der Grimmener Stadtvertreter vor. Die Enthüllung ist für’s Frühjahr geplant.