Im Hinterhof der Musikschule Grimmen erklangen Querflöten, andere Blasinstrumente und Klaviere. Die Musiker hatten am Sonnabend zum ersten Hofkonzert eingeladen. „Das Format soll eine Serie werden“, blickte Leiter Volkmar Doß zur Begrüßung voraus. Denn gemeinsam spielen, das mache mehr Spaß als der digitale Unterricht, den drei Viertel der Schüler in letzter Zeit coronabedingt nutzen.

Der Online-Unterricht bringt Hürden mit sich. „Wir haben versucht, ein digitales Quartett zu spielen, aber mit unserem Netzausbau war das nicht möglich“, bemerkte Doß mit einem Grinsen. So versuchen Schüler und Lehrer weiterhin so gut es geht in den Unterrichtsräumen zu proben.

Das nächste Hallen-Konzert ist bereits für die Adventszeit im Treffpunkt Kulturhaus Europa angedacht.

