Wohnen, wo andere ihre Freizeit verbringen – das bietet das neu erschlossene Wohngebiet „Am Tierpark in Grimmen“. Genauer müsste man wohl sagen: Wohnen, wo immer weniger Kleingärtner sich erholen. Denn viele Gärten der Anlage Hoikenrade stehen leer und das Land wird in Bauland umgewandelt. Erneut erschließt die Stadt 15 bis 20 neue Baugrundstücke. Der zweite Bauabschnitt wird damit wesentlich größer als der erste.

Noch steht der Quadratmeterpreis für die Grundstücke nicht fest. Wie Bauamtsleiterin Heike Hübner mitteilt, gestalte sich die Regenwasserentsorgung jedoch schwieriger, als im alten Bauabschnitt und die Erschließungskosten seien damit höher als beim ersten Abschnitt. Dort lag der Preis für die vollerschlossenen Flächen bei rund 65 Euro je Quadratmeter. Schon jetzt gebe es eine Warteliste im Bauamt für die Grundstücke.

Stadt eröffnet Ökokonto mit Ausgleichmaßnahmen

Neu sei diesmal die Wahl der Ausgleichsflächen für das Baugebiet. Bislang war es üblich landwirtschaftliche Flächen umzuwandeln, um dort etwa durch das Anpflanzen von Bäumen den Schaden, der durch den Neubau von Häusern an der Natur angerichtet wird, auszugleichen. Im Falle des Wohngebietes „Am Tierpark“ gehe die Stadt erstmals einen anderen Weg. „Wir werden ein Ökokonto eröffnen und uns für weitere Bauvorhaben ein kleines ökologisches Guthaben schaffen“, kündigte Heike Hübner in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses an. Konkret werde man mit der Forst zusammenarbeiten. Ziel sei es den Stadtwald aufzuwerten und ihn teilweise in einen Öko-Wald umzuwandeln.

Die Anregung dafür sei vom Landkreis Vorpommern-Rügen gegeben worden. Das System von Ökokonten basiert auf Rechtsgrundlagen im Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem Baugesetzbuch. Das Ökokonto hat den Vorteil, dass Naturschutzmaßnahmen gebündelt auf bestimmten Flächen vorgenommen werden und nicht weit verstreut im Raum erfolgten. Und so verschwindet im Fall der Stadt Grimmen die Naherholungsfläche zwar in Hoikenrade durch die Umwandlung von Gärten in Bauland. Dafür entsteht im Stadtwald ein naturnaher Wald zur Erholung.

Von Juliane Schultz