Grimmen

Der Hof der Wander-Grundschule ist trotz der Sommerferien bevölkert: Stelzenlaufen, spielen, klettern – all das genießen die 36 Mädchen und Jungen, die aus dem weißrussischen Dobrusch zu Gast sind. Möglich macht die Auszeit für die Kinder aus dem Tschernobyl-Katastrophengebiet die Tschernobyl-Hilfe Vorpommern, die seit Anfang des Jahres ihren Sitz in Grimmen hat.

Alexandra, Viktoria, Anastasia und Warja haben sich in den Schlafsaal in der Turnhalle zurückgezogen. Die Mädchen sitzen auf den von Vereinsmitgliedern gebauten massiven Betten und klönen. „Sie genießen es, unbeschwert zu sein“, sagt die Dolmetscherin Nina. „Gestern waren wir im Naturbad, das war toll“, schwärmen die Mädchen von ihrem ersten Ausflug.

Weitere drei Frauen und der Biologielehrer Igor, der von Grimmen total begeistert ist, sind aus Dobrusch als Betreuer mitgekommen, alle arbeiten sie an der Schule, die die 18 Jungen und 18 Mädchen im Grundschulalter besuchen. 25 Stunden waren sie im Bus bis nach Grimmen unterwegs.

„Neu ist, dass in diesem Jahr nur Kinder hierher reisen durften, die es wirklich nötig haben, die aus nicht so guten Verhältnissen kommen“, sagt Vereinsmitglied Astrid Löhwner, selbst Lehrerin in Greifswald und im Verein von Anfang an dabei. „Die Kinder sollen ausspannen, die Zeit genießen, viel frisches Obst und Gemüse essen, einfach mal das tun dürfen, was sie wollen“, beschreibt sie. Sie sei fasziniert von der Ruhe trotz der 36 Kinder auf dem Schulhof, von der Dankbarkeit und Höflichkeit der Jungen und Mädchen.

Möglich ist die Tschernobyl-Hilfe auch, weil es neben den Vereinsmitgliedern viele Helfer gebe. Das Mittagessen komme vom Tankstellen-Betreiber Roland Becker aus Bartmannshagen, Brötchen und Kuchen spendiert die Grimmener Stadtbäckerei Kühl, Wurst und Fleisch gibt es von Blömer-Fleisch aus Vorland. Die Unterkunft in der Wanderschule ist kostenlos, auch das Naturschwimmbad und der Tierpark können genutzt werden.

Und weil es so viele Helfer gibt, ist das Buffet immer reichlich gedeckt. „Aber die Kinder sind dabei überfordert und brauchen Hilfe“, sagt die Greifswalderin. Sie essen hier viel mehr Fleisch, wurst und Käse als Zuhause und trinken deshalb sehr viel mehr“, ergänzt die Dolmetscherin Nina.

Die weißrussischen Betreuer sortieren Kleidung, die die 36 Mädchen und Jungen nach ihren Ferien mit nach Hause nehmen dürfen. Quelle: Almut Jaekel

Einige der Kinder hätten kaum Kleidung mitgebracht“, bedauert Astrid Löhwner. „Nicht viel mehr als sie am Leib tragen.“ Und so ist es besonders schön, dass jedes Kind einen großen Karton mit Bekleidung mit nach Hause nehmen kann. Die Betreuer ordnen alles nach Größen und speziell für jedes Kind.

Tschernobyl-Hilfe Vorpommern Seit 1990 engagieren sich die Mitglieder des Vereins und unterstützen vor allem Kinder im Katastrophengebiet bei Tschernobyl. Seit vielen Jahren arbeitet der Verein mit einer Schule in Dobrusch zusammen. Die Auswirkungen des Reaktorunglücks vor 33 Jahren spüren die Menschen dort heute noch. Schilddrüsenkrebs, Leukämie, Sehschwächen und Konzentrationsstörungen kommen noch immer überdurchschnittlich oft vor. Viele Kinder leben in sozial schwachen Familien, sind Halb- oder gar Vollwaisen.

Aktivitäten sind auch in diesem Jahr für die Kinder geplant. Ein Feuerwehrbesuch, ein Ausflug in den Tierpark, eine Stippvisite in die Gartensparte und zu den „Wollmäusen“ – einer Handarbeitsgruppe, die die Kinder unterstützt – Kochen und Backen, Nähen, ein Sportfest, ein Ausflug zum Baumwipfelpfad und an den Strand nach Prora sowie ein Besuch in Stahlbrode sind vorgesehen. „Aber wir wollen die Kinder in den 14 Tagen nicht überfordern. Sie sollen sich erholen“, sagt Astrid Löhwne. Da das Immunsystem der jungen Besucher durch die Strahlung geschwächt ist, bräuchten sie keinen Stress.

Aufregend wird es für die 36 Kinder aber spätestens beim Abschlussfest. Dafür üben sie nämlich ein Programm ein. Eingeladen sind dann am Freitag, dem 2. August um 15 Uhr alle, die gern kommen wollen in die Wanderschule, betonen Dolmetscherin Nina und Astrid Löhwner.

Almut Jaekel