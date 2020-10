Grimmen

In ganz Vorpommern ist die Grimmener Gruft einzigartig: Im Gewölbe in der angebauten Mauritius-Kapelle auf der Nordseite der Marienkirche befindet sich die einzige überirdische, die größte und auch die älteste Begräbnisstätte einer adligen Familie. 14 Särge und etliche Geheimnisse ruhen hinter einer alten Eichentür. Es sind Angehörige der Familie von Lancken-Wakenitz, die hier zwischen 1544 und 1911 ihre letzte Ruhestätte fanden.

Unter den Verstorbenen befindet sich auch der Rittmeister Friedrich von der Lancken-Wakenitz, der vermutlich in der Schlacht bei Königgrätz sein Leben verlor. Ein Artikel in der OSTSEE-ZEITUNG berichtete damals von dem adligen Rittmeister und weckte das Interesse von Historikern aus Berlin und Stralsund, denn auf seinem Sarg ist noch heute der Helm aufbewahrt, den er angeblich zum Zeitpunkt seines Todes trug. Ein Loch klafft in der Pickelhaube und legt die Vermutung nahe, dass er einst durch einen Schwerthieb gestorben ist.

Keine tödliche Kopfverletzung

Doch die Historiker fanden etwas anderes heraus. Zusammen mit dem Grimmener Hobbyhistoriker Jürgen Albrecht stellten die Wissenschaftler umfassende Recherchen an und fanden heraus, wie der Soldat einst ums Leben kam. Albrecht bezweifelte, dass der Soldat durch einen Säbelhieb am Kopf eine tödliche Kopfverletzung erlitt, und wollte es genau wissen. Er begann zu recherchieren und die Geschichte zu hinterfragen. Zunächst schoss er, mit freundlicher Genehmigung von Pastor Wolfgang Schmidt, einige Fotos des Helms, um das Alter des Fragments zu bestimmen. Doch damit begannen die Probleme.

Kein Museum der Region hat preußische Helme in einer Ausstellung, die für einen Vergleich genutzt werden konnten. Durch Zufall erfuhr Jürgen Albrecht, dass das Deutsche Historische Museum Berlin über eine umfangreiche Sammlung preußischer Militärhelme verfügt und nahm Kontakt zu Dr. Thomas Weissbrich, Leiter der Abteilung Militaria, auf. Er schickte ihm die Fotos und erfuhr, dass die Pickelhaube nachweislich in der Schlacht bei Königgrätz zum Einsatz kam.

Durch Fotovergleiche und Fachliteratur fand Albrecht heraus, dass das Helmfragment aus der Grimmener Gruft einmal ein preußischer Offiziershelm war, der zwischen 1860 und 1867 zum Einsatz kam. „Der Helm ist aus Eisen und deshalb Ausrüstungsgegenstand der schweren preußischen Kavallerie. Dass der Rittmeister an der Schlacht bei Königgrätz teilnahm, ist realistisch“, sagt Jürgen Albrecht.

Eingestaubt: 14 Adlige wurden überirdisch in der angebauten Mauritiuskapelle beigesetzt. Wie viele Mitglieder der Familie von Lancken-Wakenitz unter der Sandsteinplatte begraben wurden, weiß niemand genau. Quelle: Carolin Riemer

Helme wurden getestet

Doch er ging der Sache weiter auf den Grund. Starb Friedrich von der Lancken-Wakenitz tatsächlich an einem Schlag auf den Kopf? Jürgen Albrecht suchte sich fachliche Hilfe bei einem Militariasammler und Fachmann für historische Waffen aus Stralsund. Sie waren sich schnell einig, dass bereits in früheren Zeiten Helme vor dem Ankauf durch die Armee einem nachhaltigen Test unterzogen wurden. Testhelme wurden von kräftigen Soldaten mit den damaligen Waffen „bearbeitet“ und nur die besten und sichersten Helmtypen kamen in der preußischen Armee zum Einsatz. Ein Helmtyp, der die Prüfung nicht überstand, fand keine Verwendung.

Der Stralsunder Experte schreibt dazu: „Der Träger des Grimmener Helmfragments kam nicht durch einen Säbelhieb am Kopf ums Leben. Ein Säbelhieb, auch mit großer Kraft ausgeführt, hätte maximal eine kleine Delle auf der Helmoberfläche verursacht. Die runde Form des Helms hätte dem Hieb die Kraft genommen und das seitliche Abgleiten der Waffe bewirkt. Eine Verletzung ist durch die Schutzfunktion demnach höchst unwahrscheinlich.“

Jürgen Albrecht stieß bei seinen Recherchen auf einen spannenden historischen Fakt. Quelle: Carolin Riemer

Elf Soldaten starben

Jürgen Albrecht recherchierte im Internet und wurde fündig. Während der Schlacht bei Königgrätz hatte das pommersche schwere Landwehr-Reiterregiment elf Soldaten verloren. Ein Offizier wurde verwundet, ein Unteroffizier und drei Soldaten starben auf dem Schlachtfeld und sechs Soldaten wurden nach der Schlacht vermisst.

In der Krankenakte des Rittmeisters ist eingetragen, dass Friedrich von der Lancken-Wakenitz zu Klevenow am 3. Juli 1866 verwundet wurde. Diagnose: Zerschmetterung beider Beine. Er starb im Lazarett Nechanitz in Böhmen, einem Lazarett, das für seine schlimmen hygienischen Zustände bekannt ist. Ob es Wundbrand war oder eine andere Krankheit, die den Freiherren sterben ließ, wird für immer sein Geheimnis bleiben und hinter der verschlossenen Tür der Grimmener Gruft ruhen.

Die Löcher in seinem Helm sind Rostschäden oder zeigen die Stellen, an denen einst die Schuppenkette des Helms befestigt war.

Von Carolin Riemer