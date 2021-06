Grimmen

Die Trebelstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einer besonders sauberen und schönen Kleinstadt entwickelt. Insbesondere im Frühling und Sommer blüht die Stadt allerorts auf. Doch auch schon im 19. Jahrhundert machten sich die Stadtoberhäupter konkrete Gedanken bezüglich einer sauberen Stadt.

Der geschichtsinteressierte Leyerhofer Wolfgang Marder stellte der OSTSEE-ZEITUNG die Straßenordnung Grimmens aus dem Jahre 1868 zur Verfügung. In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ blicken wir auf einige interessante Bestimmungen aus jener Zeit.

Vorschriften über die Straßenreinigung

„Aufgrund Paragraf 6b des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 wird unter Zustimmung des Repräsentanten-Collegii für den Bezirk der Stadt Grimmen und der Vorstädte verordnet wie folgt“, beginnt die Verordnung, die aus insgesamt 50 Vorschriften besteht.

An der Reinhaltung des damaligen Straßennetzes mussten sich damals alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt beteiligen. „Die Reinhaltung der Straßen liegt den Besitzern der angrenzenden Liegenschaften ob, soweit dieselben an die Straße stoßen. Diese Verpflichtung erstreckt sich über den Hausdamm, den Rinnstein und über den Straßendamm. Gegenüberliegende Nachbarn haben die Straßendämme bis zur Mitte der Fahrbahn, und, wo die Straßen sich schneiden, bis an den Mittelpunkt der durch die Straßenecken gebildeten Vierecke zu reinigen.“

Wie die Verordnung erklärt, musste Schmutz – der sich am Tage dort angesammelt hatte – noch an demselben Abend bereinigt werden. Ansonsten wurde vorgeschrieben, dass eine gründliche Reinigung jeden Mittwoch und Sonnabendnachmittag durchzuführen ist. „Daneben ist die Polizeiverwaltung auch befugt, sofortige Reinigung zu verlangen“, heißt es.

Wie Wolfgang Marder berichtet, gaben viele diese Aufgabe auch an die damals bekannten Straßenfeger ab. Einer der bekanntesten Grimmener Straßenfeger ist Otto Pingel – eine Statue von ihm steht am Wasserturm.

Beim Fegen der Straßen durfte kein Staub aufgewirbelt werden

Sehr streng reglementiert war auch der Reinigungsvorgang an sich. „Der Straßenendung darf nicht auf das benachbarte Reinigungsgebiet gefegt werden, derselbe muss vielmehr zusammengebracht und sofort, spätestens aber vor einbrechender Dunkelheit weggeschafft werden. Beim Fegen der Straßen darf ein Aufwirbeln des Staubes nicht stattfinden, vielmehr sind zur Verhütung dessen die Straßen nötigenfalls zuvor mit Wasser zu besprengen.“

Im Winter galt es dann, die Rinnsteine stets von Eis und Schnee freizuhalten. Gleiches galt für die Bürgersteige und Fußwege. Bei Schneefall in der Nacht mussten dieser bis spätestens acht Uhr in der Früh beseitigt sein. „Bei eintretenden Tauwetter haben die zur Straßenreinigung Verpflichteten, auf ihrem Reinigungsgebiet die Rinnsteine aufzueisen und das Eis auf den Straßen aufzuhauen und abzufahren.“

Wer die Straßen absichtlich verunreinigte, wurde zur Reinigung verhaftet

„Die öffentlichen Plätze, Straßen, Wege und Promenaden dürfen nicht durch Befriedigung der Notdurft, durch Hinwerfen oder Fallenlassen von Aas, Unrat, Dung, Wirtschaftsabgängen, Scherben oder anderen Gegenständen verunreinigt werden. Wer dem zuwiderhandelt, wird für die sofortige Reinigung des Gebietes verhaftet.“

Die Sicherheit musste stets gewährleistet sein

Während der Dunkelheit durften auf den öffentlichen Plätzen und Straßen keine unbespannten Wagen oder Karren stehen. In Ausnahmefällen konnte die Polizeiverwaltung beschließen, dass an den entsprechenden Gegenständen, Laternen angebracht werden.

Bei Dachreparaturen mussten fortan Warnschilder aufgestellt werden, die sofort ins Auge fallen, aber den Verkehr in keiner Weise behindern.

Kellereingänge durften nur so lange offen gelassen werden, wie sie auch zur Nutzung gebraucht wurden. „Torflügel und Türen, die nach der Straße hin aufschlagen, sowie diejenigen Fensterläden, die weniger als sieben Fuß über dem Straßenpflaster befindlich sind, müssen, sobald sie geöffnet sind, stets dicht an der Wand befestigt werden.“

Auf dem Bürgersteig durfte nicht geritten werden

„Die Hausdämme oder Bürgersteige dürfen nicht zum Reiten oder Viehtreiben, zum Fahren mit Wagen, Handwagen, Schlitten oder Schiebkarre benutzt werden.“

Während der Dunkelheit durfte zudem nur im Schritttempo geritten und gefahren werden. Fußgänger mussten Fuhrwerken, Wagen, Kutschen und Reisewagen ausweichen.

„Vor den Toren und denjenigen Straßen, in welchen zwei Fuhrwerke einander nicht vorbeifahren können, muss das größere und schwerere die Durchfahrt in angemessener Entfernung abwarten.“ Zudem galt: Wer dichter am Tor ist, darf zuerst durchfahren.

Von Raik Mielke