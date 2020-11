Grimmen im Jahre 1957: Heimatfest statt 700-Jahrfeier 

Grimmen

Im schönen Sommermonat Juni des Jahres 1957 feierten die Einwohner der Stadt Grimmen und der Umgebung ein Heimatfest. Zwölf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war es das erste Fest dieser Größenordnung in der Trebelstadt. In der Vorbereitungsphase wurde fälschlicherweise aber immer davon gesprochen das 700-jährige Jubiläum der Stadt zu feiern. Wie Heimatforscher der damaligen Zeit in verschiedenen Quellen angaben, lag dies zum einen daran, dass eine ausführliche Stadtchronik fehlte. Zudem wurde im Jahre 1954 das Stadtarchiv Grimmens, welches 50 Meter laufende Akten umfasste, nach Greifswald ausgelagert.

Gemeinsam mit dem geschichtsinteressierten Leyerhofer Wolfgang Marder blicken wir auf das viertägige Heimatfest zurück. In seiner Sammlung befinden sich Hunderte Originalfotos der damaligen Zeit und beispielweise auch die Festschrift, welche von den Heimatfreunden des Kulturbundes unter der Leitung von Kurt Noske und der Arbeitsgemeinschaft „Junge Historiker“ der Adolph-Diesterweg-Oberschule Grimmen angefertigt wurde.

Anzeige

Die HO hatte für ihre Kunden eine kleine Erinnerung an das Heimatfest vorbereitet. Auf der Rückseite ist ein kleiner Spiegel verbaut. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Das Programm des großen Heimatfestes im Jahre 1957

Höhepunkte gab es in den vier Tagen des Heimatfestes so einige. Der bunte Reigen nahm mit der Eröffnung auf dem Marktplatz am Donnerstag seinen Lauf. So gab es während des gesamten Wochenendes Volksbelustigungen auf dem Bauernmarkt, dem späteren Festplatz der Stadt. In Grimmen fanden zudem die Kreismeisterschaften der Rasenspiele auf dem Sportplatz, ein kreisoffenes Schießturnier im Haus der Freundschaft oder acht verschiedene Ausstellungen im gesamten Stadtgebiet statt.

Für die Schüler Grimmens gab es ein zünftiges Pionierfest mit Lampionumzug. Die Liebhaber der niederdeutschen Sprache kamen beim Programm der Gruppe „Plattdütsch Späldäl Stralsund voll auf ihre Kosten.

Die Palette an Sportveranstaltungen war an diesem Wochenende sehr groß. Es fanden Fußball-, Handball- und Volleyballspiele auf dem Sportplatz, ein Schwimmwettkampf im Bad der Jugend, sowie ein großes Radrennen, Ringer- und Kegler-Vergleichskämpfe statt. Abgerundet wurde dies durch einen Sportlerball.

In einem historischen Teil des Festumzuges spielten die Hexenverbrennungen in der Trebelstadt eine entscheidende Rolle. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Festumzug begeisterte Tausende Besucher

Am Sonntag zog in den Vormittagsstunden ein großer Festumzug durch die Straßen der Stadt. Wie aus den Quellen hervorgeht, fanden vor allem die historischen Bilder bei den Zuschauern großen Beifall.

Neben den Betrieben der Stadt, die sich mit bunt geschmückten Festwagen präsentierten, gab der Festumzug einen Einblick in die Stadtgeschichte. Insgesamt zeigte der Umzug, der in der Stralsunder Vorstadt begann und durch die gesamte Stadt führte 46 verschiedene Bilder. Angeführt von der Kapelle der Volksarmee Prora hatten sich die Betriebe und Organisationen der Stadt so einiges einfallen lassen.

Auch die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften aus Müggenwalde, Vorland, Appelshof waren beispielsweise vertreten. Zu den Betrieben, die ihre Festwagen präsentierten, zählten unter anderem das Damen- und Herrenschneiderhandwerk, die Friseure, die Sattler- und Schuhmacher, die Baugenossenschaft, Tischler, Schmiede, Stellmacher oder Schlosser.

Historisch wurden vier Herolde mit verschiedenen Grimmener Stadtwappen, Ritter Arnold, der Begründer Grimmens, ein Henker mit Schwert oder die bekannten Hexenprozesse der Stadt präsentiert. Auch die Zeiten der Pest und Cholera in der Trebelstadt wurden nicht vergessen.

Das Friseur-Handwerk war natürlich auch beim großen Festumzug im Jahre 1957 vertreten. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Kein Heimatmuseum , aberein neues Sportforum

Ausfallen musste die Eröffnung des neuen Heimatmuseums in der Schulstraße. In der „Alten Schule“ sollten die Relikte, die zuvor auf dem Dachboden des Rathauses gelagert wurden, ausgestellt werden. Im Programm noch angekündigt, kam es jedoch nie zur Eröffnung dieses Museums.

Dafür konnten sich die Trebelstädter im Rahmen des Heimatfestes über einen neuen Sportplatz freuen. Nach vierjähriger Bauzeit wurde neben dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz das Stadion der Einheit übergeben. Viele Helfer leisteten in der Bauphase Tausende freiwillige Arbeitsstunden. Das Stadion hatte eine Fläche von 14 000 Quadratmetern und verfügte über 2500 Zuschauerplätze. Nach der Einweihung fand ein nationales Handballspiel zwischen einem Sportclub aus Hamburg und der ersten Männermannschaft der BSG Einheit Grimmen statt.

Der Tierpark in Grimmen öffnete ebenfalls 1957 auf dem ehemaligen Gelände der Gärtnerei Jabusch seine Pforten. Wildgehege prägten anfänglich das Bild des Parks.

Ein Bierverleger präsentiert seinen Festwagen. Auf dem Wagen ein großes Fass. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Von Raik Mielke