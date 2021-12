Grimmen

Grimmen im Jahr 2022. Lebt in Ihrem Wohnzimmer bald ein Alpaka? Müssen Badegäste bei einem Besuch im hiesigen Naturbad künftig einen Eimer Wasser mitbringen? Oder werden die Stadttore im kommenden Jahr wieder geschlossen, um dem Parkchaos in der Innenstadt entgegenzuwirken? Fragen, auf die das Jahr 2022 vielleicht eine Antwort hat.

Wir – die Reporter der Grimmener Lokalredaktion der OSTSEE-ZEITUNG – wagen einen kleinen und nicht ganz ernst gemeinten Blick in die Glaskugel. So oder so ähnlich könnte sich Ihr Leben im neuen Jahr verändern!

Sanierung des Zoos startet im Sommer

Landet dieses Alpaka bald auf einer Couch in Grimmen? Im Sommer 2022 beginnt die Tierparksanierung. Quelle: Raik Mielke

Endlich ist es so weit! Im Sommer soll die Sanierung des Heimattierparks beginnen. Es soll einer der modernsten Zoos dieser Größenordnung in ganz Deutschland werden. Und die Stadtvertreter haben sich dafür entschieden, den Tierpark während der Sanierung geöffnet zu lassen, damit Besucher das Baugeschehen beobachten können. Nun kann es bei den Arbeiten etwas lauter werden, was das eine oder andere Tier stören könnte.

Aber kein Problem – auch hierfür gibt es eine Lösung. Wie aus dem Rathaus nun zu erfahren war, sollen einige empfindliche Tiere wie die Alpakas zeitweise in Grimmener Wohnzimmer „outgesourced“ werden.

In der Pressemitteilung der Stadt heißt es: „Da wir viele ältere Mitmenschen haben, welche die nötige Zeit haben, werden wir die Tiere für eine gewisse Zeit dort unterbringen. Bei einem Projekt dieser Größe müssen die Bürger mit anpacken. Dies ist in Grimmen eine Tradition. Schließlich wurde damals auch der Schwanenteich von Bürgern der Stadt ausgegraben.“

Für die betroffenen Personen wird es dann eine Anleitung geben. Die Alpakas mögen beispielsweise keine Ledercouchen und Actionfilme. Zudem müssen sie zweimal am Tag für eine Stunde Gassi gehen. Also nicht wundern, wenn es im Spätsommer zu ungewöhnlichen tierischen Begegnungen kommt.

Naturbadsanierung lässt weiter auf sich warten

Auch in den kommenden zwölf Monaten wird es keine Sanierung des Grimmener Naturbades geben. Anders gesagt: Es wird erneut ein Sommer mit wenig Wasser im Freibad der Stadt.

Durch die alte Spundwand wird weiterhin Wasser weglaufen. Der Biber wird sich durch seine Baukunst auch wieder Tausende Liter Wasser stehlen. Die angrenzenden Gärtner schmeißen zum Wässern ihre Pumpen an und senken somit den Grundwasserspiegel ab. Und die Sonne wird ab Juni den Nichtschwimmerbereich Tag für Tag verkleinern.

Doch in der Stadt hat man längst eine schnelle Lösung für dieses Problem beschlossen. Jeder Badegast muss mit einem Eimer Wasser ins Naturbad kommen und diesen ins Becken schütten. Wie Experten berechnet haben, würde man so den benötigten Wasserstand halten können.

Dasselbe gilt übrigens auch für die Angler. Die Petrijünger müssen zudem dafür Sorgen, dass Delfine eingesetzt werden. Diese sollen kostenintensive und elektronisch betriebene Springbrunnenspiele ersetzen.

Wird die Innenstadt 2022 zur autofreien Zone?

Manchmal liegt die Lösung auf der Hand und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Parksituation bleibt auch im kommenden Jahr in der Grimmener Innenstadt angespannt. Falschparker sorgen seit Monaten für Chaos im Zentrum. Doch gleich mit Jahresbeginn wird die Lösung kommen.

Wie ein beauftragtes Planungsbüro nun überraschend herausfand, ist die Innenstadt nur durch die drei Stadttore zu erreichen. Und in diesen befinden sich seit vielen Jahrhunderten intakte Schwingtore. Diese wurden einst installiert, um Feinden den Zutritt ins Zentrum zu verwehren. Nun sollen sie mit modernster Technik ausgestattet werden. Jeder Kraftfahrer kann bei der zuständigen Zulassungsstelle eine elektronische Karte beantragen.

Mit dieser öffnen sich dann die Stadttore und man kann ins Zentrum fahren und auf einem zugewiesenen Platz für 30 Minuten parken. Bei Zeitüberschreitungen drohen dann drakonische Strafen. Die betroffene Person muss dann mit Hand sämtliche Feuerwehrfahrzeuge der Stadt reinigen. Somit sollen die Kameraden – die jährlich zu über 150 Einsätzen ausrücken – entlastet werden.

Nach dem E-Bike und E-Auto kommt nun der E-Hund

Nach dem E-Auto und dem E-Bike folgt nun auch der E-Hund. Doch wo sollen die ganzen E-Hunde geladen werden? Quelle: Raik Mielke

Der Freund des Menschen mit Elektroantrieb wird allseits beliebter. Viele Vorteile kommen mit der Anschaffung des platz- und häufchensparenden Gefährten. Die zusätzlichen Steuerersparnisse und niedrigen Wartungen, die ebenfalls von den Tierärzten oder Elektrikern des Vertrauens durchgeführt werden können, animiert vermehrt Wohnungsmieter und Eltern bewegungsunfeudiger Kinder zum Kauf des E-Dogs.

Doch wird auch der Akku des Vierbeiners einmal leer laufen. Nur passen die Anschlüsse der stark umkämpften Ladesäulen in der Stadt nicht. Um den bevorstehenden Ladestau zu verhindern, müsse nun schnell gehandelt werden. Denn das Aufladen an den privaten Steckdosen wird den Herrchen hohe Rechnungen bescheren und für Unmut unter den Grimmenern sorgen.

Die Vertreter der Parteien sind sich einig – die Lademöglichkeiten für die umweltfreundlichen E-Hunde müssen bald geschaffen werden. In der nächsten Stadtvertretersitzung soll unverzüglich nach Sponsoren und Privatspendern gesucht werden.

Kontrollen an Silvester: Keine Knaller und vorgeschriebene Unterwäsche

Harte Silvesterkontrollen: Achten Sie auf die richtige Farbe der Unterwäsche. Quelle: Raik Mielke

Schärfere Kontrollen wurden bereits im Sommer des Jahres im Rathaus angekündigt. An Silvester soll nun der erste Trupp des Ordnungsamtes für die Einhaltung der gängigsten Neujahrsrituale sorgen. „Es sollen keine unnötigen Risiken für das neue Jahr in Kauf genommen werden. Jeder Bürger muss für die glückliche Zukunft der Stadt seinen Teil dazu beitragen“, betont Bürgerinnenmeisterinnen.

Das bedeutet konkret: Glücksgras soll in den Vorgärten aller Eigenheime gepflanzt werden, rote Unterwäsche zum Jahreswechsel getragen werden und Knalllaute von Raketen und Böllern imitiert werden. Verstärkung für die glücksteigernden Kontrollen wurden bereits in den Nachbarstädten angefordert.

Vermehrt sollen auch Schornsteinfeger in regelmäßigen Abständen festgelegte Routen durch die Grimmener Innenstadt patrouillieren, um den unvorbereiteten Bürgern eine letzte Chance zu bieten: Für ein frohes, gesundes und glückliches Jahr 2022.

Von Raik Mielke und Christin Assmann