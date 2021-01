Grimmen in Zahlen: Trotz Baby-Boom ist die Stadt überaltert 

Grimmen

Kinder-Boom in Grimmen, drei Zwillingsgeburten, weniger Todesfälle und eine relativ stabile Einwohnerzahl. Das zurückliegende Jahr war für die Stadt Grimmen in Sachen Einwohnerstruktur allen Prognosen zum Trotz überaus erfolgreich.

„Schon seit vielen Jahren gilt: In Grimmen lässt es sich sehr gut leben“, sagt Thorsten Erdmann. Wie der Stadtsprecher erklärt, ist die Infrastruktur nicht perfekt, aber sehr gut ausgebaut. Anfang der 2000er prophezeite man der Kommune keine 8000 Einwohner, dauerhaften Wegzug und so gut wie keine Industrieansiedlung. „Die Realität sieht anders aus. Zwar hat Grimmen wie andere Städte in strukturschwachen Regionen auch mit Schwankungen zu kämpfen, aber der Ort blutet nicht aus“, sagt Erdmann.

Anzeige

Zahl der Neugeborenen nimmt jährlich zu

Aktuell leben in allen Ortsteilen der Trebelstadt 9583 Einwohner. Das sind lediglich 83 weniger als im Vorjahr. Damit hat die Stadt entgegen allen Prophezeiungen der Demografen eine weitaus positivere Entwicklung genommen als gedacht. Die Zahl der Geburten nimmt ständig zu und liegt 2020 bei 64 Neugeborenen. Dem gegenüber stehen 177 Todesfälle. „Im Vergleich zum Vorjahr ist damit die Zahl der Geburten gestiegen und die der Toten gesunken“, informiert Grimmens Stadtsprecher.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2020 begann das Jahr mit einer „männlichen Verstärkung“ und fand mit einem Mädchen, einen Tag vor Silvester, seinen krönenden Abschluss. Insgesamt wurden 31 Jungen und 33 Mädchen geboren. In den besonders geburtenstarken Monaten Februar, Mai und August kamen zudem dreimal Zwillinge auf die Welt. Und auch bei der Namensgebung waren die Grimmener wieder recht kreativ. In den Stammbüchern stehen gleichsam altdeutsche und seltene Vornamen. Als Beispiele seien da Bruno, Ida, Edgar, Anton und Theo oder Tilda, Junuz, Liya oder Amira genannt. Die am häufigsten vergebenen Vornamen sind allerdings Emma und Finn.

Blick auf die Grimmener Innenstadt: Im vergangenen Jahr wurden erneut mehr Kinder geboren. Quelle: Raik Mielke

Auch Zuzug und Weggang halten sich in Grimmen seit Jahren fast die Waage. Während 2019 noch 484 Menschen nach und 459 aus Grimmen wegzogen, waren es im vergangenen Jahr 439 Zu- und 428 Wegzüge.

Ältere Leute aus dem ländlichen Raum zieht es nach Grimmen

Unübersehbar ist dabei der Trend, dass immer mehr, gerade ältere Bürgerinnen und Bürger aus dem ländlichen Bereich nach Grimmen ziehen. „Das ist auch wenig verwunderlich. Hat sich die Stadt in den zurückliegenden Jahren doch zu einem lebens- und liebenswerten Wohnstandort entwickelt“, sagt Thorsten Erdmann.

Das Stadtbild prägen mehrere Kitas und Schulen, ein hochmodernes Krankenhaus, altersgerechte Wohnangebote, ein Tierpark, ein Naturschwimmbad, mehrere Parks, ein über die Region hinaus bekanntes Kulturhaus, eine direkte Anbindung an die Küstenautobahn A 20 und zu mehr als 80 Prozent ausgelastete Gewerbegebiete.

Fakt ist: Die Stadt ist überaltert

Allerdings ist die Stadt wie viele Kommunen im ländlichen Bereich überaltert. Ein Blick auf die Alterspyramide verrät: Die Mehrzahl der Frauen und Männer ist zwischen 50 und 70 Jahre alt. Bei den Frauen bilden die 81- und 82-Jährigen die stärkste Gruppe. Bei den Männern sind es die 56- und 57-Jährigen. Dagegen leben in Grimmen nur zweiundvierzig 25-Jährige. Jedoch besteht Hoffnung: Die Zahl der schulpflichtigen Kinder steigt.

Lesen Sie auch: Kauf der „Waldschenke“: Das haben Mitglieder des Grimmener Polizeischützenvereins entschieden

Und so wird folgerichtig die Infrastruktur der Kommune weiterentwickelt. Die Stadt hat allein 2021 neun Million Euro für die Sanierung und Erweiterung der Regionalschule verplant. Vier Millionen Euro fließen in eine neue Mehrzweckhalle. „Mit zwei Grundschulen, einem Förderzentrum und einem Gymnasium sowie der dann ausgebauten Regionalschule ist Grimmen mehr als zukunftsfähig“, findet Thorsten Erdmann.

Von Thorsten Erdmann und Raik Mielke