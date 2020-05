Grimmen investiert eine halbe Million Euro in Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“

Grimmen

Etwas mehr als eine halbe Million Euro investiert die Stadt Grimmen in die Schule „ Friedrich Wilhelm Wander“ – eine von zwei Grundschulen im Stadtgebiet. Nachdem im Februar ein Anbau mit zusätzlichen Unterrichtsräumen an der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ eingeweiht werden konnte, wendet die Stadt nun weitere Mittel für ihre Bildungseinrichtungen auf. In den nächsten Monaten wird unter anderem eine neue Heizungsanlage installiert, wie Grimmens Bauamtsleiterin und Stadträtin Heike Hübner informiert.

„Die Sanierung der Heizung erfolgt in allen Gebäuden – inklusive Hortgebäude“, berichtet sie. Zudem sind Arbeiten am Schulhof geplant. „Zum Teil ist dieser in den vergangenen Jahren neu gestaltet worden. Nun soll der noch ausstehende Bereich zwischen den Häusern I und III dran, sodass das gesamte Schulgelände mit seinen Gebäuden ein Ensemble bildet“, sagt sie. Rund 520 000 Euro beträgt die Investitionssumme. „Unterstützt wird die Maßnahme mit Städtebaufördermitteln“, informiert Heike Hübner.

Einheimische Unternehmen beteiligt

Die Aufträge für die Arbeiten seien bereits ausgelöst worden. „An der gesamten Maßnahme sind ausschließlich einheimische Unternehmen beteiligt“, berichtet sie. Wann genau die Arbeiten beginnen, könne sie noch nicht sagen. Erst in dieser Woche treffe man sich zur Bauanlaufberatung.

„Gern hätten wir die Wochen genutzt, in der die Schulen aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind. Die feste Zusage der Fördermittel, ohne die wir die Aufträge nicht auslösen können, kam jedoch erst Mitte März“, bedauert sie. Entsprechend ausstehen würde auch noch der Termin, wann mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet werden kann. „Wir hoffen aber, dass zum Start des neuen Schuljahres alles fertig ist“, sagt sie abschließend.

Von Anja Krüger