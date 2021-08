Grimmen lässt Radwegenetz planen: Stadt soll attraktiver werden

Grimmen

Die Stadt Grimmen hat ein Verkehrswegekonzept in Auftrag gegeben. „In dieses sollen sämtliche Faktoren wie beispielsweise das Radwegenetz der Trebelstadt aufgenommen werden. Beauftragt wurde das Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Verkehrssysteme aus Dresden. Planer sollen in einem ersten Schritt die aktuelle Situation dokumentieren und anschließend einen detaillierten Plan entwickeln.

In Sachen Radwegenetz soll dieser neben der Schaffung neuer Radwege Möglichkeiten einer anderen Beschilderung aufzeigen sowie neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Ladestationen für E-Bikes ausweisen. Grimmens Bürgermeister Marco Jahns traf sich nun mit dem zuständigen Planer für das Radwegenetz – Wilhelm Kulbach – und schaute sich gemeinsam mit dem passionierten Radfahrer Rüdiger Stromeyer den derzeitigen Zustand für Grimmener „Pedalritter“ an.

Marco Jahns: Wir brauchen ein lückenloses Konzept

Für Bürgermeister Marco Jahns ist ein lückenloses Verkehrswegekonzept enorm wichtig. „Immer wenn man Förderanträge stellen will, benötigt es ein fachkundiges Konzept. Dieses für jede Bautätigkeit einzeln erstellen zu lassen, kostet zum einen viel Zeit, zum anderen gleicht das Gesamtbild dann immer einem Flickenteppich. Die Stadt soll sich für unsere Radfahrer, aber auch für Radtouristen attraktiver entwickeln. Darum braucht es ein lückenloses Konzept, welches genau aufzeigt, wo welche Möglichkeiten der Entwicklung bestehen“, findet Jahns.

Grimmens Bürgermeister Marco Jahns schaute sich gemeinsam mit dem passionierten Radfahrer Rüdiger Stromeyer und Planer Wilhelm Kulbach vom Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Verkehrssysteme aus Dresden die aktuellen Situation an. Quelle: Raik Mielke

Um die Stadt herum ist der Zustand der Radwege derzeit sehr zufriedenstellend. Man kommt problemlos in Richtung Tribsees, zum Pommerndreieck, nach Bartmannshagen oder Schönenwalde. Schwieriger ist die Situation direkt in der Stadt und den einzelnen Stadtteilen.

Gemeinsam mit Rentner Rüdiger Stromeyer, der täglich mit seinem Rad in der Stadt unterwegs ist, schaute man sich gewisse Problemstellen nun nochmals an. Verkehrswegeplaner Wilhelm Kulbach dokumentierte die Anliegen und wird in den kommenden Wochen ein erstes Konzept erarbeiten.

Innenstadt soll für Radfahrer attraktiver gestaltet werden

Täglich machen sich viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit ihrem Rad auf den Weg in die Grimmener Innenstadt. Hierbei kommt es zu diversen Verstößen: Auch Radfahrer dürfen aktuell nicht durchs Mühlentor in die Innenstadt fahren, um zum Markt zu kommen oder die Stadt anschließend wieder durch das Greifswalder Tor zu verlassen. Es handelt sich um eine Einbahnstraße. Zudem weichen viele Radfahrer auf die Gehwege aus. Dies liegt insbesondere am schwer zu befahrenden Kopfsteinpflaster. Marco Jahns äußerte gegenüber dem Radwegenetzplaner folgenden konkreten Vorschlag: „In anderen Städten wurde bereits ein Radstreifen geschaffen, der den mittelalterlichen Charme des Kopfsteinpflasters erhält, aber trotzdem ein angenehmeres und vor allem sicheres Fahren ermöglicht. So etwas könnte ich mir auch sehr gut in Grimmen vorstellen – denn wir sind definitiv eine Fahrradstadt“, meint er.

Gefährlich für Radfahrer: Situation in der Greifswalder-Straße

Nicht zufriedenstellend und besonders gefährlich ist die Situation in der Greifswalder Vorstadt, in der Radfahrer bis Höhe des Grimmener Autocenters auf der stark frequentierten Straße fahren müssen. Doch auch hier gibt es bereits Pläne, die in das Konzept aufgenommen werden sollen. Geplant ist die Umgestaltung des Gehweges auf der – vom Greifswalder Tor kommenden – linken Seite. Auf dieser Gehwegseite vom Greifswalder Tor bis zum Autocenter bestünde ausreichend Platz, um einen Geh- und Radweg zu bauen. „Somit wäre die Verbindung zum Radweg, Höhe des Kaschower Damms und weiterführend, geschaffen“, findet Jahns.

Eine der gefährlichsten Stellen für Radfahrer. In der Greifswalder Straße müssen Radfahrer, die aus Richtung Shell-Tankstelle kommen, auf Höhe des Kaschower-Damms vom Radweg auf die Straße wechseln. Dafür müssen sie zuerst an einer unübersichtlichen Stelle die vielbefahrene Straße kreuzen. Quelle: Raik Mielke

Doch eben genau an dieser Stelle gibt es die für Radfahrer derzeit gefährlichste Passage. Wie der passionierte Radfahrer Rüdiger Stromeyer beschreibt, werde man hier zum Queren der Straße gezwungen. Und dies an einer sehr schwer einsehbaren Stelle. Für Radfahrer, die von der Shell-Tankstelle aus in Richtung Innenstadt fahren, endet der Radweg in Höhe des Kaschower Damms. Dann müsste die stark frequentierte Greifswalder Straße einmal überquert werden, um sich anschließend in den fließenden Verkehr einzuordnen. Auch diese Problemstelle notierte sich der Planer. Einen schnellen Lösungsvorschlag gab es jedoch nicht. Eine Möglichkeit würde sich voraussichtlich mit der Fertigstellung der Bautätigkeiten im Immenweg eröffnen.

Zweendamm als Ringmodell mit Einbahnstraßenführung

Während der Zustand an einigen Orten noch sehr ausbaufähig ist, gibt es an anderen Orten noch nicht einmal einen Gehweg. So beispielsweise auf dem Zweendamm – dem Musikantenviertel. Hier liegt noch immer die Baustraße zwischen den Eigenheimen. „In diesem Stadtgebiet gibt es nicht einmal Gehwege“, betont Maro Jahns und informierte den Radwegeplaner bereits über konkrete Vorstellungen. „Möglich wäre hier ein Ringmodell mit Einbahnstraßenregelung. So würde man ausreichend Platz für einen kombinierten Rad- und Gehweg schaffen. Das Wohngebiet würde sich für solch eine Verkehrsführung definitiv anbieten“, meint er.

Straße am Vorland

Wer zu seinem Garten am Schwimmbad oder direkt ins Freibad möchte, nutzt gerne die Straße Am Vorland. Diese ist nicht besonders breit, aber in beide Richtungen für den Kraftverkehr befahrbar. „Radfahrer sind dort derzeit nicht geschützt. Es ist eine sehr kurvige und nicht optimal einsehbare Strecke. Auch in diesem Fall soll sich das Planungsbüro Gedanken machen“, informiert Jahns.

In Orenburger-Straße entsteht kombinierter Geh- und Radweg

Bereits begonnen haben die Arbeiten in der Tribseeser Vorstadt. Hier sollen in den kommenden Jahren sämtliche Querstraßen modernisiert werden. Das dort verlegte Kopfsteinpflaster ist für Radfahrer schon lange nicht mehr befahrbar. Die Folge: Es wird verbotenerweise auf den schmalen Gehwegen gefahren. „Mit der ersten Straße haben wir inzwischen begonnen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, aber auch die anderen Querstraßen werden folgen“, verspricht Jahns.

In Grimmen sollen in den kommenden Jahren vermehrt kombinierte Geh- und Radwege entstehen. Dafür wird nun ein Konzept erarbeitet. Quelle: Raik Mielke

Losgehen soll es demnächst auch in der Orenburger Straße im Stadtgebiet Südwest. Hier entsteht – entlang der Wohnblöcke – ein sehr breiter und kombinierter Rad- und Gehweg.

„Man kann natürlich nicht auf einmal alles sanieren. Aber wir haben die Problemstellen – auch gemeinsam mit unseren Radfahrern der Stadt – lokalisiert und werden nun an kurzfristigen, aber sicher auch langfristigen Lösungen arbeiten“, betont Grimmens Bürgermeister und sieht eine Chance in der geplanten Gesetzesänderung des Bundes.

„Es wird derzeit darüber gesprochen, dass Einbahnstraßen grundsätzlich für Radfahrer geöffnet werden und dementsprechende Voraussetzungen geschaffen werden sollen. Wir in Grimmen haben dies vielerorts bereits erfolgreich gemacht. Aber es würde sicher noch weitere Einbahnstraßen geben – beispielsweise am Röhrhorn – durch die man den Radverkehr leiten könnte. Denn einiges würde sich bereits durch eine andere Beschilderung regeln lassen. Dies sind dann die schnellen Lösungen, die wir mit dem Radwegekonzept ebenso anstreben“, erklärt Jahns.

Von Raik Mielke