Grimmen

Plötzlich kam der Verkehr auf der Stralsunder Straße in Grimmen am Mittwoch ins Stocken. Ampeln, Absperrungen und Schilder signalisieren eine neue Baustelle. Und das machte sich auch schnell im Verkehrsfluss bemerkbar. Bis Freitag soll die Bundesstraße 194 am Ortsausgang Grimmen nur halbseitig befahrbar bleiben.

„Nach der Winterunterbrechung wird die Deckenerneuerung auf der Bundesstraße 194 fortgesetzt. Die Arbeiten zwischen der Autobahnanschlussstelle A 20 Grimmen Ost und dem nördlichen Ortsausgang Grimmen erfolgen in mehreren Bauabschnitten“, erklärt Michael Friedrich, Dezernatsleiter des Landesamtes für Straßen und Verkehr in Mecklenburg Vorpommern.

Seit Montag laufen die Vorbereitungen für den nächsten Abschnitt zwischen Tankstelle und Ortsausgang Richtung Stralsund. Die Fahrbahndecke soll erneuert werden. „Momentan wird der alte Asphalt mit einer Kaltfräse abgetragen“, sagt Jens Gebhard, Niederlassungsleiter der GP Verkehrswegebau GmbH in Grimmen.

Dafür wurde die Stralsunder Straße halbseitig gesperrt und mit Baustellenampeln versehen. Am Freitag gegen vier Uhr sollen die Absperrungen aufgehoben werden. Auf diesem Abschnitt soll der Verkehr jedoch bald wieder ausgebremst werden. „Für die Arbeiten muss die B 194 in diesem Bereich vom 6. bis 8. April voll gesperrt werden“, berichtet Friedrich.

Dann soll der neue Asphalt aufgetragen und der Bauabschnitt beendet werden. Für die Zwischenzeit seien Vorbereitungsarbeiten geplant, beispielsweise an den Ampeln. Und die Nebenanlagen werden verbessert, wozu auch die Bushaltestelle gehört.

Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, verweist auf die Beschränkung der Dauer. „Gemeinsam mit der Baufirma konnte die Zeit der Vollsperrung minimiert werden“, sagt Sendrowski. Die Arbeitsgemeinschaft der GP Verkehrswegebau GmbH und Strabag AG führt die Arbeiten durch. Die Baukosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro trägt der Bund.

Von Christin Assmann