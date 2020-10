Grimmen

„Da unser Landkreis bereits offizielle Wasserstoffregion ist und in die Regionenförderung ‚HyLand 2019‘ aufgenommen wurde, ist er prädestiniert, Förderungen auf diesem Gebiet zu erhalten“, sagt Mario Bauch, er ist für die SPD in der Grimmener Stadtvertretung sowie im Mobilitätsausschuss des Landkreises Vorpommern-Rügen als sachkundiger Bürger aktiv. Eine besondere Rolle spiele dabei die Fachhochschule Stralsund, die bereits seit Jahren auf dem Gebiet der Wasserstoffnutzung Forschung betreibt.

Die Bundesregierung hatte im Juni ein Konjunkturpaket im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschlossen, welches allein neun Milliarden Euro zur Förderung der Wasserstofftechnologie als erneuerbare Energiequelle umfasst. Hierbei sind unter anderem Gelder für den Ladestationennetzausbau, Anschaffung von Bussen, Gelder für Forschung und Produktion vorgesehen.

Am Pommerndreieck soll künftig Wasserstoff getankt werden

Mario Bauch (SPD) ist Stadtvertreter in Grimmen. Quelle: Carolin Riemer

Bauch: „Unsere Partei hat daher zeitnah sowohl in der Stadtvertretung Grimmen als auch im Kreistag Anträge eingebracht, alle Kräfte zu bündeln, um vom Konjunkturpaket zu profitieren.“

Während der jüngsten Stadtvertretersitzung waren Professor Gulden von der Fachhochschule Stralsund, Karl Kuba von der Wirtschaftsfördergesellschaft und Thomas Baase vom Landkreis Vorpommern-Rügen SB Verkehrsplanung anwesend und erörterten, inwieweit auch Grimmen von einer entsprechenden Förderung profitieren könnte. Dies wurde eindeutig bejaht.

Grimmen besitze nicht nur Windkraft- und Solaranlagen, welche zur Wasserstoffproduktion umgerüstet werden könnten, sondern ist auch der Sitz der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) mit dem Busdepot. Da aufgrund europarechtlicher Vorgaben die VVR demnächst etwa zehn emissionsfreie Fahrzeuge anschaffen müsse, werde dies auch eine komplette Umrüstung der Ladestationen und Werkstätten zur Folgen haben. Außerdem solle am Pommerndreieck künftig Wasserstoff getankt werden können. Auch als Produktionsstandort käme Grimmen infrage.

Wasserstoffbeauftragter gefordert

In dieser Woche befasste sich der Mobilitätsausschuss des Kreistages ebenfalls mit dieser Problematik. Professor Gulden betonte dabei, dass die theoretischen Vorleistungen im „HyStarter“-Projekt von der Fachhochschule erbracht worden seien. Es komme jetzt jedoch darauf an, Projekte umzusetzen. Er forderte einen Wasserstoffbeauftragten für den Landkreis, um die zahlreichen Akteure an einen Tisch zu bringen und die Umsetzung zu koordinieren.

Von Almut Jaekel