Grimmen

In Grimmen dreht sich am Wochenende wohl alles um die Stockcar-Rennen im Motodrom. Konzerte oder ein Schauspiel kann man in Stralsund erleben.

Auftakt in die Rennsaison

Im Grimmener Hexenkessel geht es am Wochenende wieder heiß her – die Stockcar-Gemeinde startet in die Saison 2019. Rennstart ist am Sonnabend und auch am Sonntag um neun Uhr. Um 20 Uhr steigt am Sonnabend im Motodrom die große After-Race-Party. Am Sonntag können sich die Besucher auf die Final-Läufe in allen Klassen freuen. Zudem gibt es in der offenen Klassen und der Trabant-Klasse den beliebten Massenstart. Als Abschluss steigt das Wohnwagen-Vernichtungsrennen, das traditionell viele Zuschauer an Grimmens südlichen Stadtrand lockt. Jugendliche und Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr sowie Behinderte mit einer Begleitperson haben freien Eintritt.

Boulanger in Stralsunds Kulturkirche

Zu einem Konzert mit dem Jacqueline Boulanger Trio wird am Sonnabend um 20 Uhr in die Kulturkirche St. Jakobi in Stralsund eingeladen. Die gebürtige Berlinerin afro-amerikanischer Abstammung lebt in ihrer Wahlheimat Rostock. Ihre Markenzeichen: erheblicher Stimmumfang, ein äußerst wandelbares Timbre und ihr ganz besonderer Charme. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Saisonabschluss in Klinikumskirche

Mit Jazz endet die Saison der Kammerkonzerte in der Klinikumskirche der Hansestadt Stralsund. Am Freitag sind um 17.30 Uhr „The 10 String Orchestra“ mit Tom Götze (Bass) und Stephan Bormann (Gitarre) auf dem Gelände des Krankenhaus West zu Gast. Die beiden Weggefährten kennen sich seit vielen Jahren und immer wieder kreuzten sich ihre Wege auch musikalisch. Als Folge einer intensiveren Zusammenarbeit und enthusiastischen Konzerten präsentieren sie nun ihr Debüt Album „Pearls“. Karten sind bei Stabenow, in der Tourismuszentrale oder Reservix erhältlich.

„Weißer Raum“ im Theater

Zum Schauspiel „Weißer Raum“ von Lars Werner wird am Sonntag um 16 Uhr in das Große Haus des Theaters Vorpommern eingeladen. Der in Dresden geborene Autor hat ein aktuelles Stück geschrieben über Rassismus, rechte Gewalt und den Umgang in unserer Gesellschaft damit. Ein Schauspiel, das zur Diskussion auffordert. Im Anschluss an das Stück wird zum Nachgespräch „Senf dazugeben“ mit Professor Michael Sauthoff, dem Präsidenten des Oberverwaltungs- und Finanzgerichts M-V, in das Foyer eingeladen.

Almut Jaekel