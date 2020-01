Grimmen

Im Januar läuft es nicht so: Die Erfahrungen müssen die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes eigentlich immer zu Beginn des neuen Jahres machen. Dabei ist Grimmen eine vorbildliche Stadt, wenn es um das Blutspenden geht. 60 bis 70 Menschen kommen in der Regel am letzten Donnerstag des Monats in die Bergstraße nach Grimmen. Doch in diesem Monat waren es nur 37.

Weniger Spender im Januar

„Vielleicht liegt es am grauen Wetter oder daran, dass derzeit viele Menschen erkältet sind. Das kann man nie so genau sagen“, sagt Krankenschwester Korinna Markowski. Fakt sei jedoch, dass die Termine im November und Dezember außerordentlich gut besucht werden. Das sechsköpfige Entnahmeteam aus Neubrandenburg kehrt alle vier Wochen in Grimmen ein, um die lebenswichtigen Spenden einzusammeln. Ein großes Problem seien die fehlenden jungen Spender. Martin Mehlhorn bildet mit seinen 32 Jahren da eher die Ausnahme. Er spendet aus mehreren Gründen regelmäßig sein Blut: „Einerseits könnte es auch mich jederzeit treffen und ich könnte eine Spende benötigen. Andererseits ist das Blutspenden auch für mich gesund, da sich mein Blut regelmäßig erneuert.“ Der junge Mann nennt es eine „Win-win-Situation“.

„Wir brauchen junge Spender“

Auch Krankenschwester Anja Fuhr blickt sorgenvoll in die Zukunft: „Das Durchschnittsalter der Spender in Grimmen liegt bei etwa 55 Jahren. Wir müssen uns schon jetzt bemühen, den Nachwuchs zu animieren.“ Doch wie das funktionieren soll, ist ein noch ungelöstes Rätsel. „Viele junge Menschen beschäftigen sich nicht mit Krankheiten oder dem Tod. Einerseits ist das schön, aber es wird in diesem Fall zu einem Problem.“

Hans-Joachim Kappis gehört zu den vorbildlichen Spendern. Zum 61. Mal lässt er sich an diesem Tag piksen. Jedes Mal wurde dem 64-Jährigen ein halber Liter Blut entnommen. Insgesamt hat der Mann aus Grimmen also schon mehr als 30 Liter Blut gespendet, drei Wassereimer voll. Mittlerweile wurde die Altersgrenze für das Spenden von 68 auf 72 Jahren verändert. Ein eindeutiges Zeichen, dass die Menge der Blutspenden nicht ausreichend ist.

Blut wird in Dessau verarbeitet

Das Blut von Martin Mehlhorn und Hans-Joachim Kappis geht noch an diesem Abend auf eine 330 Kilometer lange Reise nach Dessau. „Dort wird das Blut verarbeitet“, erklärt Krankenschwester Korinna Markowski. Zunächst müsse das Blut ruhen. In Dessau wird es dann in einer Zentrifuge aufgearbeitet. Das bedeutet: Das Plasma wird vom Blut getrennt. Aus dem Blutplasma werden später lebenswichtige Medikamente wie beispielsweise Gerinnungshemmer und Eiweißpräparate angefertigt. „Die Spender helfen einem Patienten also nicht nur mit dem Blut, sondern sorgen auch dafür, dass Medikamente hergestellt werden können.“

42 Tage haltbar

Noch in der Nacht, in der das Blut der Grimmener Spender nach Dessau transportiert wird, nimmt der Fahrer des Deutschen Roten Kreuzes fertige Blutkonserven an und verteilt sie auf die umliegenden Krankenhäuser. Das Blut kommt also nach der Reise nach Dessau wieder zurück in die Heimat. 42 Tage lang ist das Blut dann mit seinen lebenswichtigen roten Blutkörperchen haltbar und kann einem Menschen das Leben retten.

„Von den gängigen Blutgruppen wird das Blut immer verbraucht. Selten kann es vorkommen, dass es bei seltenen Blutgruppen einen Überschuss gibt. Aber auch diese seltenen Gruppen müssen wir immer vorrätig haben“, sagt Schwester Anja. Das Blutplasma ist länger haltbar. „Verschwendet wird nichts, dafür ist es einfach viel zu kostbar.“

Täglich 15 000 Spenden benötigt Täglich werden in Deutschland ca. 15 000 Blutspenden benötigt. Wer zwischen 18 und 73 Jahre alt ist, der darf in der Regel Blut spenden. Wichtig ist, dass ein Spender ein Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm vorweisen kann, damit es nicht zu gesundheitlichen Problemen und Schwächeanfällen während und nach der Blutspende kommt. Menschen, die unter einer Herzerkrankung leiden, chronisch krank sind oder Krebs haben, dürfen ebenfalls nicht spenden. Auch ausgeschlossen sind frisch tätowierte sowie frisch gepiercte Menschen – sie dürfen allerdings nach einer Wartezeit von vier Monaten wieder spenden. Männer dürfen sechs Mal pro Jahr spenden, Frauen vier Mal.

30 Liter Blut hat Hans-Joachim Kappis in den vergangenen Jahren bereits gespendet. Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer