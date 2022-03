Grimmen

Die Partyreihe „Grimmen tanzt“ wird 2022 mit einem großen Open-Air in die nächste Runde gehen. Geplant ist ein Event im August auf dem Gelände des Grimmener „Hexenkessels“. Die Veranstalter – um DJ Kuro (Jörn Kurowski) planen ein Techno- und Goa-Event mit drei Bühnen. Die OSTSEE-ZEITUNG verrät, worauf sich alle Fans von mitreißenden Beats freuen können und welcher ganz besondere Act im Motodrom der Stadt sein Jubiläumskonzert gibt.

Am 27. August soll der „Hexenkessel“ zur Partyarea werden

„Wir wollen endlich wieder ein großes Open-Air durchführen“, sagt Jörn Kurowski. In Pandemiezeiten war dies – in den vergangenen beiden Sommern – in der Trebelstadt so nicht möglich. Die Vorbereitungen hierfür laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Neben angesagter Techno- und House-Musik soll es nun erstmals auch einen Goa-Bereich auf dem weitläufigen Gelände an der südlichen Randstraße geben.

„Aufgrund der besseren Logistik haben wir uns nun entschieden, unser Festival im ’Hexenkessel’ durchzuführen“, sagt Kurowski und beschreibt: „Dort können wir mehrere Bühnen bauen und somit eine größere musikalische Vielfalt bieten.“ Neu ist hierbei ein eigener Goa-Bereich. „Hierfür lassen wir derzeit eine Bühne bauen, die optisch ein richtiges Highlight ist“, verspricht der musikbegeisterte Grimmener.

Goa-Künstler wie Atype aus Israel, Opix, Progress, Actfill oder Bubble wurden bereits gebucht. Auf der Hauptbühne werden zudem bekannte und regional angesagte DJs, wie Thomas Lizzara, Kuro, Przykopp & Przykopp, Frank Breithaupt oder Serioes & Legendaer erwartet. Zudem wird es für alle Freunde der chilligen Technomusik auch einen eigenen Bereich geben.

Northern Lite kommt mit Jubiläumstour nach Grimmen

Erst vor wenigen Tagen konnten die Veranstalter zudem einen ganz besonderen Act an Land ziehen. Northern Lite wird im „Hexenkessel“ mit ihrer Jubiläumstour vorbeischauen. Seit 25 Jahren begeistert die 1997 von Andreas Kubat und Sebastian Bohn (DJ Boon) gegründete Band mit Hits, wie „Trusting Blind“, „My Pain“ oder „Reach the Sun“ die Massen. 2001 stieß Larry Lowe als Gitarrist hinzu.

Bekannt wurden die Erfurter durch ihre Live-Gigs in kleinen Clubs in Deutschland und dann auch in Spanien, England und Japan. Northern Lite gewannen 2005 den Dance Music Award in der Kategorie „Best Indie/Electronic Artist“. Die Künstler haben ihr Heimatland Thüringen beim Bundesvision Song Contest 2007 vertreten und dabei den 6. Platz belegt.

„Wir hatten Northern Lite bereits zu einem Konzert im Grimmener Stadtkulturhaus. Damals war die Party ausverkauft und die Rückmeldungen waren super. Wir sind uns sicher, dass dies nun ein klasse Open-Air-Erlebnis wird“, sagt Jörn Kurowski.

Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen. Die verschiedensten Kategorien gibt es online auf dem Veranstaltungsportal „Eventbrite“.

Von Raik Mielke