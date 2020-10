Bartmannshagen

Nach den Streiks am DRK-Kankenhaus Grimmen in Bartmannshagen in Grevesmühlen, sind in dieser Woche auch die Beschäftigten in der Grevesmühlener DRK-Klinik unter der selben Geschäftsführung wieder im Arbeitskampf: An beiden Häusern geht es um Tarifverträge für alle nicht-ärztlichen Mitarbeiter.

Vom 14. bis 16. Oktober 2020 hatten die nicht-ärztlichen Beschäftigten des DRK-Krankenhauses Grimmen durchgehend ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern vom Geschäftsführer Jan Weyer, die Gespräche mit ver.di über einen eigenen Tarifvertrag unmittelbar und bedingungslos wieder aufzunehmen. Weil es keine Reaktion des Geschäftsführers gibt, steigt nun auch die Belegschaft des DRK-Krankenhauses Grevesmühlen in den Arbeitskampf mit ein. Der Streikaufruf von ver.di erstreckt sich für Montag und Dienstag für beide Häuser.

Hohe Zustimmung der Beschäftigten

„Am DRK-Krankenhaus Grimmen fielen vergangene Woche für drei volle Tage sämtliche geplanten Behandlungen aus. Sogar die Speisenversorgung erfolgte von außerhalb“, beschreibt Johannes Brückner Verhandlungsführer und Streikleiter bei ver.di die Beteiligung und ergänzt: „Bis auf den Notdienst waren alle draußen. Diese beeindruckende Beteiligung zeigt die hohe Zustimmung zum gemeinsamen Anliegen.“ Die Beschäftigten betonten immer wieder, dass sie viel lieber ihrer Arbeit nachgehen würden, wenn es doch nur Tarifgespräche gebe. Die DRK-Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern sind als einzige Akutkrankenhäuser im Land ohne Tarifbindung für nicht-ärztliches Personal. Die Ärztinnen und Ärzte haben einen eigenen Tarifvertrag mit dem Marburger Bund.

„Wir wollen nur faire Arbeitsbedingungen,“ fassen die Mitglieder der ver.di-Tarifkommission das Anliegen zusammen.

Ausgliederung angedroht

Am DRK-Krankenhaus Grevesmühlen fanden bereits im August zwei Warnstreiks statt. Seitdem berichten daran beteiligte Beschäftigte von massiver Einschüchterung. „Fast jeder Abteilung abseits der Pflege und des ärztlichen Dienstes wurde mit Ausgliederung gedroht.“, weiß Daniel Taprogge von ver.di Schwerin zu berichten: „Ja, die Finanzierung für Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung ist schwierig. Trotzdem gelingen uns im ganzen Land Tarifverträge. Geschäftsführer Jan Herr Weyer malt Horror-Szenarien von Insolvenzen an die Wand. Angesichts von Fachkräftemangel und Überalterung schlagen wir vor, lieber gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das geht nur, wenn wir miteinander reden.“

Wie schon vergangene Woche kündigt ver.di an, die Streiks sofort zu unterbrechen, sollte es ein zeitnahes Gesprächsangebot der Geschäftsführung geben.

