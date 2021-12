Grimmen

Die Hoffnung kam mit dem Sommer: Alles durfte öffnen, Kunst und Kultur wurden wieder sicht- und hörbar, größere Feiern und Veranstaltungen waren erlaubt und auch das Sommerwetter stimmte zunächst. Viele Jugendweihen zum Beispiel waren möglich, auch zu Familienfeiern wurde wieder eingeladen.

Doch Sonne und Hitze im Juli brachten auch zahlreiche Ackerbrände mit sich. Mehrere Mähdrescher brannten, die Feuerwehrkameraden wurden oft gerufen, aber auch die Landwirte selbst wappneten sich gegen diese Gefahr.

Dann kam der August, es regnete viel und die bevorstehende Bundestagswahl stand im Mittelpunkt und die Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel besuchte noch einmal in dieser Funktion die Region und das Krankenhaus Grimmen in Bartmannshagen.

Zur Galerie Die schönsten und bewegensten Fotos aus dem zweiten Halbjahr 2021 finden Sie hier:

Hier finden sie übrigens den ersten Teil unserer Fotorückschau von Januar bis Juni.

Und endlich begannen in den Herbstferien die Bauarbeiten an der Regionalschule „Robert Koch“ in Grimmen. Bis Ende des Schuljahres 2023 entsteht dort für 8,7 Millionen Euro ein Erweiterungsbau. Denn die Schule ist seit vielen Jahren für die zahlreichen Schüler viel zu klein geworden.

Von Almut Jaekel