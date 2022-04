Grimmen und Umgebung: So bunt war das lange Osterwochenende 

Grimmen

Endlich wieder ein Osterfest wie wir es lieben. Gemütliche Osterfeuer in allen Gemeinden, viele liebevoll vorbereitete Veranstaltungen für die ganze Familie und vor allem Geselligkeit. Nach zwei Jahren konnten Tausende Menschen in Grimmen und den umliegenden Gemeinden wieder ein buntes Osterwochenende erleben. Die OSTSEE-ZEITUNG machte es wie viele Trebelstädter und Menschen aus den umliegenden Gemeinden und besuchte die Events der Region. Bei bestem Frühlingswetter waren die Veranstaltungen allerorts super besucht.

Traditionelle Osterkörbchensuche bei der Arbeiterwohlfahrt

Am Donnerstag vor dem Osterfest zieht es traditionell viele Menschen auf das Gelände der Grimmener Arbeiterwohlfahrt. Dann nämlich schaut nicht nur der Osterhase vorbei und begrüßt die Kinder der Stadt. Bei der Awo gibt es dann auch Deftiges vom Grill, Süßes aus dem Waffeleisen oder Süffiges aus dem Zapfhahn. Wenn dann noch die wärmenden Feuerschalen ins Spiel kommen – lässt es sich richtig gemütlich aufs Osterfest einstimmen. Wie allerorts musste diese Tradition in den vergangenen zwei Jahren ausfallen. Dementsprechend gespannt waren die Organisatoren, wie viele Interessierte sich auf den Weg zum Osterfest der Arbeiterwohlfahrt machen würden. Doch schon mit Beginn der Veranstaltung wurde klar: Die Trebelstädter halten an ihren geliebten Traditionen fest. So dauerte es nicht lange, eher da erste Osterkörbchen auf dem Gelände gefunden wurde. „Das lag in einem hohlen Baumstamm“, sagt der sechsjährige Damian Möller. „Schön, dass in diesem Jahr endlich wieder etwas für die Kinder angeboten werden kann. Ostern ist doch für die Kinder. Und an diesem Wochenende kann man endlich wieder etwas mit der ganzen Familie unternehmen“, freut sich Kerstin Stubbe.

Mehr als 600 Besucher im Heimattierpark

Die beiden Steppenfüchse im Heimattierpark wurden den Besuchern vorgestellt. Im Tierpark hofft man bei den Beiden auf Nachwuchs. Quelle: Raik Mielke

Die größte und wahrscheinlich traditionellste Osterparty steigt seit vielen Jahrzehnten im Grimmener Heimattierpark. „Wir haben immer wieder von den Besuchern gehört, dass ihnen das Osterfest am meisten gefehlt hat“, sagt Tierpark-Chefin Christin Trapp. Dementsprechend groß war auch der Andrang bei der Eröffnung. Eine lange Menschen-Schlange hatte sich vor dem Eingangsbereich des Zoos gebildet. Vom Kleinkind bis zum Senior wollten alle eine Runde durch den Tierpark drehen, viel über die tierischen Bewohner erfahren, lecker Essen und an einer der zahlreichen Aktivitäten teilnehmen. „Ich war eben bei den Steppenfüchsen. Die können bis zu elf Baby-Füchse bekommen“, berichtet der achtjährige Sebastian Korth. Dies erfuhr der gebürtige Hannoveraner bei der Schaufütterung. In seiner Hand hält er ein prall gefülltes Osterkörbchen. Dieses hatte er – wie dutzende andere Kinder auch – zuvor im Schafsgehege gesucht. Auf der Veranstaltungsfläche des Tierparks war es Tierpfleger und Hobby-Entertainer Pero Zimak, der die Knirpse mit lustigen Spielen bei Laune hielt. Ein Frettchenspaziergang durch den Zoo, die eine oder andere Leckerei und viele spannende Informationen zu den Tieren ließen nicht nur die Kinderaugen leuchten. „Meine Eltern waren damals schon mit mir am Ostersonntag im Heimattierpark. Für mich gehört dies zu Ostern und darum gehe ich heute auch mit meinen Kindern am Sonntag in den Zoo der Stadt“, sagt Besucherin Christin Meier. Am Ende des Tages zählte das Tierpark-Team mehr als 600 Besucher. Somit war das Osterfest im Zoo der Stadt auch nach zweijähriger Pause das größte Event am Ostersonntag in Grimmen.

Großer Andrang auf dem Pferdehof – Flohmarkt kommt super an

Viele Grimmener verbrachten den Samstag auf dem Pferdehof. Der Reitsportverein der Stadt hatte so einiges vorbereitet. Quelle: Raik Mielke

Großer Andrang herrschte aber auch schon einen Tag zuvor auf dem Pferdehof des Grimmener Reitsportvereins. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich viele Tierliebhaber und Freunde der edlen Vierbeiner auf den Weg in die Grellenberger Straße der Stadt. Dort wurden sie schon von weitem von Strohfiguren begrüßt. Auf dem Gelände hatten dann vor allem die Kinder ihre Freude. Ob nun mit dem Stockpferd zwischen den Beinen beim Bewältigen eines Pferdeparcours, auf der Hüpfburg oder eben doch auf dem Rücken eines echten Pferdes – für die Kinder wurde auf dem Reiterhof viel geboten. „Ganz toll, was hier auf die Beine gestellt wurde“, lobt Besucher Günter Schlender. Großes Interesse gab es zudem am vorbereiteten Flohmarkt. Auch hier ging es thematisch um das Pferd und sowohl Aussteller als auch Kunden waren am Ende des Tages mit der Resonanz zufrieden.

Tag der offenen Tür bei Leyerhofer Feuerwehr – Maik Zamzau ist neuer Wehrführer

Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Leyerhof wurde der neue Wehrführer Maik Zamzau von Bürgermeister Nils Lewing ernannt. Quelle: Raik Mielke

Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Leyerhof hat sich zu Jahresbeginn so einiges verändert. Darum wollte die Gemeinde das Osterwochenende nutzen, um die Türen des Gerätehauses für Besucher zu öffnen. Bürgermeister Nils Lewing nutzte den Anlass und ernannte Maik Zamzau offiziell als neuen Wehrführer der Gemeinde. Anschließend konnten die Besucher eine Runde mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug drehen. Am wärmenden Osterfeuerwehr verweilten viele Bewohner. „Es ist schön, dass wir so einen Tag nach zwei Jahren mal wieder durchführen konnten. Die Geselligkeit ist seit Beginn der Pandemie auch im ländlichen Raum viel zu kurz gekommen. Solch ein gemeinsamer Tag soll in unserer Gemeinde künftig kein Einzelfall sein“, sagt Nils Lewing.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch im Seniorenheim gingen die Bewohner auf Eiersuche

Rita Kurth und Edith Heldt freuen sich über den Osterschmuck. Quelle: Kursana

Österliche Stimmung auch im Grimmener Kursana Domizil. Die Trebelstädterin Christel Pfaffenholz brachte zahlreiche Oster-Dekoration in die Einrichtung und daraus wurde eine kleine, sogar mobile Ausstellung vorbereitet. Ein Wagen mit geschmückten Birkenzweigen wurde so auch zu denjenigen gefahren, die ihr Bett nicht verlassen können. So hatten auch sie ihre Freude an den hübschen Osterfiguren und den kunstvoll dekorierten Ostereiern. Viele Bewohner haben gemeinsam mit den Betreuerinnen Eier bemalt oder als Hase verziert. Dabei wurde in Erinnerungen geschwelgt. Viel gab es zu erzählen vom Eierfärben damals mit den Kindern und Enkeln, vom Verstecken der Nester und der Freude, wenn die Ostereier dann gefunden wurden. Manch einer zitierte sogar bekannte Zeilen aus Goethes „Osterspaziergang“. Am Ostersonntag wartete dann eine Überraschung auf die Bewohner: die Betreuerinnen hatten für jeden eine Tüte gebastelt und mit Süßigkeiten gefüllt.

Von Raik Mielke